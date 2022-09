Volcan de mi Tierra: LVMH se met à la tequila

Le groupe LVMH sort une nouvelle édition de sa bouteille Volcan de mi Tierra crédit photo : Getty images

La maison spécialisée dans les produits de luxe décide d’investir dans la tequila haut de gamme. Ce marché est en pleine expansion, notamment aux États-Unis et en France. Depuis la réouverture des bars, les ventes de spiritueux explosent partout dans le monde.

LVMH se renforce sur la tequila

LVMH part à l’assaut de la tequila de luxe. La division vin et spiritueux du groupe, incarnée par Moët Hennessy, investit depuis près d’un an le secteur de l’alcool d’agave. Cela renforce son partenariat avec la famille Gallardo, l’un des leaders de la tequila au Mexique. Après le lancement en 2017 de Volcan de mi Tierra, le groupe de Bernard Arnault lance une édition encore plus haut de gamme de sa tequila, la Volcan XA. Un mélange innovant composé à 100% d’agaves bleues sans aucun additif. Proposé dans une bouteille noire et élégante qui rend hommage au volcan Tequila, le précieux breuvage a pour objectif de propulser LVMH au 5e rang mondial des producteurs de spiritueux de luxe.

1.900 dollars la bouteille

La Volcan X.A est un savant mélange de tequilas de différents âges. Une base de Reposado apportant le bon niveau de douceur de l’Añejo et de l’Extra-Añejo pour donner de la complexité à l’équilibre aromatique. Il faut 10 ans pour fabriquer une seule bouteille de X.A. Les agaves de la famille Gallardo sont cultivés sur des sols volcaniques mexicains.

Le mélange est ensuite vieilli dans des fûts en chêne américain. La Volcan X.A est seulement disponible aux États-Unis, dans certains lieux branchés comme le Little Sister de New York, le Tao Beach à Las Vegas ou encore le Melrose Place de Los Angeles. Prix de vente de la bouteille? 1.900 dollars.

La tequila: un marché d’avenir

La tequila est un marché porteur. Il représente près de 10 milliards de dollars en hausse de 10% en 2020, rien que pour les États-Unis et la tendance n’est pas près de s’arrêter. Les ventes de spiritueux ont augmenté de 9% en volume en 2021 outre-Atlantique. Le Consejo Regulador del Tequila (CRT), chargé de garantir l’authenticité de la tequila et de protéger l’Appellation d’Origine au Mexique, rappelle qu’en 2020 la production de tequila a atteint les 374 millions de litres dont 286 millions ont été exportés vers plus de 120 pays. Des niveaux jamais égalés auparavant pour l’alcool d’agave. La France fait partie des marchés où l’importation de tequila est en forte croissance avec 2,1 millions de litres expédiés vers l’Hexagone en 2020. Le pays du vin devient ainsi le 5e importateur mondial de tequila.

Découvrez Ley Dinmatie, la tequila la plus chère du monde 3,5 millions de dollars. C’est le prix à débourser pour s’offrir l’unique bouteille de Ley Dinmatie, la tequila la plus chère du monde. Plus que le précieux nectar, c’est la bouteille qui en fait grimper le prix avec ses 2.5 kilos de platine et ses 4.100 diamants blancs! La Ley Dinmatie est d’ailleurs entrée officiellement en 2010 dans la liste des 10 bouteilles les plus chères du monde du Guinness Book. À l’intérieur, les amateurs d’alcool d’agave trouveront une tequila premium Extra-Añejo à 42%. Près de 17 artisans, spécialistes de la tequila, ont participé à l’élaboration du breuvage. Une bouteille conçue spécialement en 2010 pour fêter les 100 ans de la révolution mexicaine et les 200 ans de l’indépendance du pays.

À lire aussi:

Mory Sacko aux commandes du premier restaurant Louis Vuitton à Saint-Tropez

Les 5 grands crus de Bourgogne les plus chers

La chanteuse Kylie Minogue signe son premier rosé de Provence

Trois restaurants parmi les plus chics et les plus chers de la capitale