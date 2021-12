Un week-end en Laponie finlandaise: une parenthèse enchantée au pays du Père Noël

Evadez-vous au pays du Père Noël crédit photo : Getty images

La ville du Père Noël est Rovaniemi, la capitale de la Laponie. Le mois de décembre est l’occasion rêvée pour lui rendre visite. Avec ses 190.000 rennes, ses 749 monts enneigés et ses aurores boréales, la Laponie finlandaise a tout pour vous plonger dans une ambiance féerique. L’afflux de visiteurs ne cesse de croître chaque année, en 2019 on comptait 2,9 millions de réservations pour la Laponie.

La Laponie: une destination polaire qui réchauffe l’âme

Un tiers de la superficie de la Finlande se trouve au-dessus du cercle arctique, c’est donc un voyage polaire que vous vous apprêtez à faire. La Laponie est la région la plus septentrionale de Finlande. Bordée par la Suède, la Norvège, la Russie et la mer Baltique, elle est appréciée pour ses centaines de lacs, ses aurores boréales, ses vastes étendues sauvages et sa capitale Rovaniemi, où réside le personnage le plus attendu en ce mois de décembre, le Père Noël. Bien que située tout au bout du monde, la Laponie finlandaise est facile à atteindre grâce à ses quatre aéroports. Celui de Rovaniemi est idéal pour commencer votre voyage dans l’esprit de Noël .

Au pays du Père Noël, décembre est un mois sacré

Si certains parents imaginent encore que le Père Noël habite au Pôle Nord, les enfants qui lui écrivent savent bien qu’il est finlandais. Dans son village près de Rovaniemi, il vous accueille dans sa belle maison. Ici tout est organisé autour de la star mondiale. Balades en traîneau tiré par les fameux rennes, visite du marché de Noël ou pose-photo sur les genoux du vénérable papa à la barbe blanche.

Tout le monde est un enfant lorsqu’il croise le regard du Père Noël dans sa maison. Partout en Finlande, on célèbre les fêtes de fin d’année avec ferveur. Préparation de pains d’épice, décoration de sa maison et dégustation de vin chaud ou de jus de fruits rouges aux épices, l’époque est propice aux moments chaleureux en famille ou entre amis.

Balade en motoneige et pêche sur la glace

Avant d’être une attraction touristique, la motoneige est le moyen de déplacement indispensable pour circuler parmi la taïga enneigée. Vous allez aimer foncer sur ces engins inconnus dans la blancheur du paysage. Ils vous permettent d’accéder à des lacs sauvages ou de circuler entre les montagnes du nord. Aujourd’hui, certains loueurs proposent des véhicules électriques qui allient silence et vitesse. Imaginez-vous après une centaine de kilomètres arriver près d’un lac gelé, creuser un trou dans la glace et attendre qu’un brochet morde à l’hameçon. C’est une expérience qui à coup sûr fait oublier le stress.

A voir absolument: les aurores boréales

À partir du mois de septembre et jusqu’au printemps, les nuits lapones sont le théâtre d’incroyables ballets de lumière. Les Finlandais les surnomment les feux de renard, «revontulet».

Ils vous raconteront comment le renard arctique enflamme le ciel avec sa queue. Pour avoir une chance de les admirer, il faut vous éloigner des lumières artificielles. Des randonnées sont proposées en raquettes ou en motoneige, et la météo locale publie en temps réel les probabilités et les endroits où voir ce spectacle qui semble surnaturel.

Le sauna, une tradition incontournable

Le sauna est partout en Finlande! On le trouve dans chaque maison, dans les jardins, dans les bars, dans les hôtels ou en pleine nature. Il fait même partie de la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco au même titre que notre sacro-sainte baguette. Après une journée dans la neige, vous allez vite devenir inconditionnel de ces moments dans la chaleur torride. Les plus téméraires pourront toujours plonger dans un lac glacé pour se revivifier après leur séance. Quant aux Finlandais, ils ponctuent leur visite au sauna en se frappant dos et bras avec des branches de bouleaux fraîchement coupées, il paraît que c’est idéal pour faire circuler le sang.

À ne pas manquer, l'hôtel de glace éphémère de Kittilä

Situé en Laponie près d'une petite ville du nom de Kittilä, cet hôtel de glace éphémère se reconstruit chaque année pour vous accueillir en décembre. De nombreux hôtels de glace surgissent ainsi pendant l'hiver. Celui de Kittilä est devenu célèbre pour avoir proposé en 2018 un décor entièrement dédié à la série Game of Thrones. Construit en un mois par 12 artisans sculpteurs sur glace venus de Russie, de Lettonie et de Pologne, le complexe de 20.000 mètres carrés était entièrement constitué de glace et de neige et proposait dans chaque pièce une sculpture unique représentant un personnage ou une scène de la série. Mais les Ice Hotels poussent comme des champignons pendant l'hiver finlandais. Choisissez le vôtre et votre nuit dans un lit de glace vous marquera à vie.

