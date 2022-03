Un Toucan suisse chez Hermès: une nouvelle montre Arceau d’exception

Le mythique Toucan d’Hermès se porte désormais au poignet grâce à la montre Arceau crédit photo : Capture d’écran Instagram @ robbreportuk

Le mythique Toucan d'Hermès orne depuis 2020 les carrés de la marque de luxe. Il se porte désormais au poignet grâce à la montre Arceau.

L'histoire derrière cette montre unique

Le toucan est un volatile mythique chez Hermès. Sous les traits de l'illustratrice Katie Scott, passionnée de biologie et réputée pour ses planches botaniques ou animalières, une version imaginaire orne, depuis 2020, les fameux carrés de la marque de luxe.

Les oiseaux agitent fièrement leur bec, annonçant, sans nul doute, un ramage qui fera d'eux les phénix de ces bois! Leur plumage décoratif, caractéristique du paradisier et du paon, souligne leur rareté et l'inspiration exotique de leur dessinatrice. L'ensemble forme un tableau teinté de naturalisme.

Du coup au poignet, il n'y a qu'un pas que le maroquinier a franchi avec la nouvelle version de la montre Arceau créée en 1978 par Henri d'Origny. Ce garde-temps prête ses lignes classiques à d'éclatantes illustrations de créativité et savoir-faire Hermès.

Serti de diamants, son boîtier rond aux attaches asymétriques en forme d'étriers accueille un cadran orné d'un toucan aux couleurs vives, révélé par des artisanats d'exception. Une représentation exotique, entre fantaisie et naturalisme, qui apporte une nouvelle dimension artistique à la montre Arceau.

La technique des fils de soie

Son cadran conjugue deux métiers d'art aussi exigeants que remarquables, qui ont requis cinq ans de mise au point: des fils de soie multicolores, mis en lumière par l'intensité de l'émail miniature. D'une extrême minutie, la technique des fils de soie, unique et exclusive à Hermès, trouve son inspiration d'un atelier de tissage de kimono au Japon.

Choisi pour son dessin vibrant, l'oiseau amazonien se compose de 500 fils assemblés un à un, et prend vie au terme d'une semaine d'ouvrage.

L'artisan y dépose au pinceau très fin des poudres de verre mélangées à des huiles naturelles, appliquées en plusieurs couches, successivement séchées et cuites au four. Des logements sont gravés autour des surfaces émaillées, dans lesquels les fils de soie seront ensuite apposés. Pour créer des jeux de lumière, chaque fil est méticuleusement positionné et fixé avec d'infinies précautions, pour conserver une trame parfaite aux reflets chatoyants.

Auréolé de 82 diamants, ce cadran unique vient se loger dans un boîtier en or blanc de 38 mm de diamètre, abritant le mouvement de manufacture Hermès H1912 à remontage automatique. Conçu au sein des ateliers Hermès Horloger, un bracelet en veau bleu zanzibar souligne les coloris de cette montre exclusive, limitée et numérotée à 24 exemplaires.

Prix de vente : 70.000 euros.

A lire aussi:

Rolex, Hermès, Chopard… 8 montres femme qui sont de vrais bijoux

Audemars Piguet célèbre les 50 ans de la mythique Royal Oak