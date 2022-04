Un musée dédié à Serge Gainsbourg va ouvrir ses portes à Paris

30 ans après le décès de Serge Gainsbourg, sa maison de la rue de Verneuil va être transformée en musée. crédit photo : Adobe Stock

Le 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, fait partie de ces adresses mythiques de la capitale. Serge Gainsbourg y a vécu de 1969 à 1991. Trente ans après sa disparition, le lieu va être transformé en musée. Une librairie-boutique et un piano-bar complèteront ce nouveau lieu culturel. Baptisé “Maison Gainsbourg”, il doit ouvrir ses portes au public au printemps 2022.

5 bis rue de Verneuil, un lieu de pèlerinage pour les fans de Gainsbourg

Trente ans après sa disparition, l’homme à la tête de chou continue de fasciner. À l’extérieur, la façade est recouverte de graffitis, de mots et de fleurs laissés en hommage par ses fans. À l’intérieur, rien n’a bougé. Le lieu semble figé dans le temps, des Gitanes dans le cendrier à la paire de Zizi blanches au pied du lit. En 2018, sa fille Charlotte, qui a hérité de la maison, fait part de son envie d’en ouvrir les portes au public. Après avoir trouvé un partenaire financier et racheté l’appartement mitoyen, elle lance les travaux permettant au public d’accéder au très étroit hôtel particulier, notamment grâce à un ascenseur extérieur.

La Maison Gainsbourg sera composée de deux adresses. Le 5 bis rue de Verneuil, domicile de l’artiste, et le 14, qui accueillera un musée , une librairie-boutique et un piano-bar.

Une plongée intimiste dans la vie de l’artiste

La Maison Gainsbourg proposera donc un véritable parcours jumelé. D’un côté, une visite intimiste de l‘ancienne demeure du chanteur, guidée par une expérience immersive audio d’une trentaine de minutes et, de l’autre, une plongée dans la vie, l’œuvre et la carrière de Serge Gainsbourg. Les curieux découvriront des contenus numériques inédits et les trésors accumulés par l’artiste.

“On ne va pas découvrir des choses sur son œuvre mais le cadre de son travail, explique sa fille. C’est lui, sa personnalité, c’est assez surprenant. On a l’image d’artistes qui sont dans des espaces immenses, luxueux, là c’est relativement modeste. Ce sont d’anciennes écuries, ce n’est pas haut de plafond, ce n’est pas l’appartement haussmannien par excellence. Il y a une cuisine minuscule.”

“Au départ, c’était la maison de famille, avec ma mère, ma sœur, lui et moi. À l’époque de ma mère, il y avait peu de choses, puis après il y a eu de plus en plus de bordel très arrangé. Il a transformé ça de son vivant en musée bourré d’objets, on avait du mal à marcher sans avoir peur de casser quelque chose.”

Découverte du paysage littéraire de Serge Gainbsourg à la librairie-boutique

La librairie-boutique a été pensée pour aborder les différentes facettes de l’artiste. Livres, disques, photographies, accessoires de mode ont été choisis avec soin. Le visiteur découvrira une large palette d’ouvrages dédiés à Serge Gainsbourg, mais également issus de sa bibliothèque personnelle.

Le Gainsbarre, entre café et piano-bar

À la fois café et piano-bar, le Gainsbarre est lui aussi pensé comme un espace hybride. En journée, vous pourrez y petit-déjeuner, déjeuner ou goûter . Le soir venu, le lieu se muera en restaurant/bar à cocktails, et rendra hommage aux premières années de la carrière musicale de Serge Gainsbourg, lorsqu’il se produisait comme pianiste chez Flavio au Touquet, ou dans les cabarets de la capitale. Le Gainsbarre proposera une programmation éclectique, à l’image de son illustre modèle: concerts live, projections cinéma, ateliers, ou encore conférences.

Le lieu étant assez petit, les visites de la Maison Gainsbourg devront s’effectuer en petit comité et sur réservation. Billet d’entrée: 40 euros . Ouverture prochaine de la billetterie.

Les adresses parisiennes où vécurent de grands artistes Dans une petite rue calme de Montmartre, au 11 bis rue d’Orchampt, se trouve l’ hôtel particulier style 1900 acquis par Dalida au nez et à la barbe de Jean-Paul Belmondo , lui aussi intéressé par le bien. C’est ici que la chanteuse se donnera la mort en 1987. Si Barbara est née rue Brochant (17e), c’est au 50 rue Vitruve, dans le 20e arrondissement, qu’elle a passé une grande partie de son enfance. Après avoir grandi dans le dénuement le plus total à Belleville, Édith Piaf a vécu les dix dernières années de sa vie dans un grand appartement du très chic 16e arrondissement, au 67 bis boulevard Lannes. En 1944, Georges Brassens s’installe 7 impasse Florimont, dans le 14e. Un bas-relief en bronze et trois chats en terre cuite décorent aujourd’hui la façade.

