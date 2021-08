Trois manières insolites de s'évader cet été

Coup de projecteur sur trois façons originales et dépaysantes de profiter de l'été crédit photo : Shutterstock

Vous rêvez de vacances qui changent de l'ordinaire ? Vous avez envie d'aventure et de liberté tout en prenant votre temps ? Coup de projecteur sur trois façons originales et dépaysantes de profiter de l'été : faire un road trip en combi Volkswagen, louer une péniche et randonner avec un âne.

Louer une péniche

Le tourisme fluvial a le vent en poupe. Se laisser glisser au fil de l'eau, admirer le paysage changeant, prendre le temps... Si vous aussi vous rêvez de tenir la barre pour un week-end ou une semaine, sachez qu'il est possible de conduire un bateau ou une péniche sans permis dans les eaux intérieures (fleuves, rivières, canaux). Des conditions sont à respecter: la puissance du moteur doit être inférieure à 6 CV et le bateau ne doit pas dépasser 15 mètres. Avant votre départ, vous recevrez une initiation rapide pour vous apprendre à accoster, vous amarrer ou passer une écluse, et vous enseigner les principales règles de navigation.

Manœuvrer requiert au moins deux adultes. Que ce soit pour une escapade romantique, en famille ou entre amis, la péniche se prête à toutes les configurations. Vous aurez également l'embarras du choix en matière de destination. Notre coup de cœur? Le canal du Midi, la plus célèbre voie navigable d'Europe.

Randonner avec un âne

Vous souhaitez partir en pleine nature sur plusieurs jours sans avoir à porter votre matériel? Vous voulez expérimenter une autre façon de marcher? Vous aimez les animaux? La randonnée avec un âne est faite pour vous! D'un naturel doux et affectueux, l'âne peut porter en moyenne 40 kilos, soit l'équipement de deux à trois randonneurs. Si vous partez en famille, vos bambins adoreront le tenir en marchant, voire monter sur son dos lorsqu'ils seront fatigués. Ils apprendront à s'occuper de lui et noueront sans aucun doute un lien fort avec cet animal attachant. L'ânier vous proposera des circuits à la carte avec des hébergements adaptés et des lieux de bivouac. Il est tout à fait possible de randonner dans les parcs nationaux avec un âne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ane-et-rando.com.

Faire un road-trip en combi Volkswagen

Depuis les années 1970, le combi Volkswagen est associé à la liberté, au voyage et à l'aventure. Partir sur les routes, sans itinéraire précis. Vivre au jour le jour, s'arrêter où et quand on le souhaite pour profiter d'une belle vue ou s'accorder une pause. Louer un combi le temps d'un week-end ou de vacances, c'est choisir de rouler lentement et d'être au plus proche de la nature. Du mythique combi T2 vintage qui a fait voyager les hippies sur les routes du monde entier au plus moderne California T6, vous trouverez forcément celui qui vous convient. Que vous soyez en amoureux ou en famille, le combi Volkswagen vous offrira une expérience unique en son genre.

À lire aussi:

Paris insolite: ces lieux de la capitale à découvrir

Béziers, le charme de l'Hérault

Visiter Toulouse pour voir la vie en rose