Top Chef: les meilleures adresses parisiennes des anciens candidats

Découvrez notre top 4 des adresses made in crédit photo : No credit

Au fil des saisons, Paris devient le repaire de nombreux chefs de l’émission à succès Top Chef. Les bonnes tables, toutes plus atypiques et maîtrisées, poussent un peu partout dans la capitale et la clientèle est au rendez-vous, heureuse de savourer enfin les bons petits plats des candidats. Du Mosuke de Mory Sacko à la Scène de Stéphanie Le Quellec, découvrez notre top 4 des adresses made in Top Chef.

MoSuke, quand le Mali de Mory Sacko rencontre le Japon

C’est le candidat incontournable de la saison 11 de Top Chef . Mory Sacko tient depuis le mois de septembre 2020 un restaurant gastronomique au concept unique. Le restaurant est baptisé MoSuke. Il s’agit de la contraction de son propre prénom et de Yasuke, l’unique samouraï africain de l’histoire du Japon. La table parisienne du quartier de Montparnasse fusionne la cuisine malienne à la cuisine japonaise. Résultat de cet étonnant mariage? Du homard breton à la flamme et sa sauce moyo à l’huile vierge d’avocat, ou encore un bœuf d’Aubrac maturé au beurre de karité, sauce mafé, cacahuètes et fonio. Situé au 11 rue Raymond Losserand, le restaurant possède déjà sa première étoile. Comptez 55 euros pour un menu déjeuner sauf le samedi, et entre 90 et 120 euros pour le dîner.

Stéphanie Le Quellec, de la Scène au bistrot

Tous en scène! Ou plutôt tous… à la Scène, le restaurant innovant de Stéphanie Le Quellec, championne de la seconde saison de Top Chef en 2011. La cheffe propose un établissement pensé comme un théâtre où l’on déguste des tartelettes au foie gras, porto et encre de seiche. Le déjeuner se déguste en 4 actes au prix de 135 euros . On peut aussi découvrir “la version originale” en 7 actes pour 155 euros avec accord mets et vin. Vous pouvez également découvrir la “riche histoire” à 335 euros en 10 actes. Rare femme à avoir remporté la compétition, elle est aujourd’hui doublement étoilée et possède de nombreuses adresses dans la capitale, comme MAM, dans le 17e, qui fait honneur aux plats traditionnels. Une réécriture de la nourriture de brasserie avec une blanquette de bœuf infusée au café ou un croque-monsieur truffé. Les prix démarrent à 7,5 euros pour une entrée et 8,5 euros pour un plat.

La fermentation selon Guillaume Sanchez

Si vous cherchez un tatoué au franc-parler direction le NE/SO où sévit depuis 2015 Guillaume Sanchez, ex-candidat de la huitième saison de Top Chef . Un établissement où tout repose sur l’art de la fermentation. Ce coup de poker lui réussit puisqu’il obtient en 2019 sa première étoile. Situé au 3 rue Papillon dans le 9e arrondissement, le restaurant se concentre sur une cuisine d’auteur où les végétaux et les poissons sont à l’honneur. Les carnivores passeront leur chemin. Pour les autres, ils seront étonnés de la fusion des matières où le bois rencontre le cuivre, le cuir et la brique, au sein de l’établissement.

Au menu: fermentation de betteraves arrosée par un mojito made in Guillaume Sanchez, qui réinvente le célèbre cocktail. Cressons, anguilles et autres glaces de la mer sont également de la partie. Coût du menu? Entre 135 et 180 euros .

Pauline Séné: les petits plats dans les grands

Dans la famille des néo-bistrots parisiens on demande… Fripon Paris. En cuisine, Pauline Séné de la 12e saison de Top Chef met les petits plats dans les grands. Le restaurant vient d’ouvrir en fin d’année 2021 et fait déjà salle comble. La minutie et les plats précis de la cheffe remarquée dans l’émission télé se retrouvent dans les assiettes, et les saint-jacques lardées, flanquées de crosnes et beurrés au miso, saisissent les papilles des gourmands. La couleur est au rendez-vous et les formules déjeuner (entrée/plat ou plat/dessert; entrée/plat/dessert) sont abordables. Elles vont de 21 euros à 25 euros . Pour se régaler, rendez-vous en haut de la rue Ménilmontant, l’une des plus pentues de Paris. La marche en vaut le coup.

Les records d’audience de Top Chef C’est l’émission culinaire la plus regardée de France. En 13 saisons, Top Chef continue de multiplier les records d’audience, même auprès des jeunes pourtant moins présents devant la télé. En moyenne, près de 3,9 millions de téléspectateurs se réunissent devant les chefs cuisiniers. Le programme a ainsi réalisé les dix meilleures audiences de M6 auprès des 25-34 ans en 2021. Et si la 13e saison démarre toujours aussi bien avec 3,26 millions de téléspectateurs, le record absolu a été atteint au lancement de la 12e saison, le 10 février 2021, au cœur de la pandémie. L’émission a réuni 4,6 millions de téléspectateurs.

A lire aussi:

Cyril Lignac, Philippe Etchebest: Combien gagne vraiment un chef étoilé?

Meilleurs vins du monde: quelle est la place de la France?

L’incroyable succès du rosé français dans le monde