Tiffany installe un pop-up store sur la célèbre avenue du luxe

Tiffany dévoile un pop-up store avenue Montaigne. crédit photo : Capture d’écran Instagram @sonia.tiffanypaix

Le joaillier américain vient d’ouvrir un pop-up store sur l’une des artères les plus chics de la capitale, face au vaisseau amiral Dior récemment restauré. Des pièces emblématiques de la marque y côtoient des créations contemporaines. Visite guidée.

Tiffany & Co. et Paris, une histoire d’amour qui dure depuis près de 200 ans

Direction le 34 avenue Montaigne, dans le célèbre triangle d’or parisien. C’est ici que Tiffany & Co., désormais propriété du groupe LVMH (qui a déboursé 15,9 milliards de dollars pour l’acquérir), a posé ses valises jusqu’en mai 2023. Cette toute nouvelle adresse parisienne, située à proximité du flagship Dior (autre maison du groupe de luxe), mêle passé et présent au cœur d’un espace tout en velours conçu par la célèbre agence d’architecture OMA. Le décor reprend les motifs des célèbres abat-jour en verre imaginés par Louis Comfort Tiffany, fils du fondateur Charles Tiffany, que les collectionneurs s’arrachent un siècle plus tard.

“L’histoire d’amour qui lie Tiffany & Co. et Paris dure depuis près de 200 ans et a commencé dès les prémices de l’histoire de la maison. Ce nouveau pop-up à Paris est une représentation moderne de cette relation essentielle. Il incarne une approche innovante du shopping parisien et une vision avant-gardiste du retail expérientiel”, déclare Anthony Ledru, PDG de Tiffany & Co.

Des pièces emblématiques exposées avenue Montaigne

Outre la présentation des collections actuelles de la griffe, cet espace temporaire entend célébrer l’histoire de la maison joaillière en exposant des “pièces patrimoines” issues de ses archives. Jusqu’en mai 2023, les curieux pourront découvrir une sélection tournante de bijoux et d’objets rassemblés autour de différentes thématiques.

Le joaillier a logiquement choisi de débuter par les créations célébrant ses liens avec la ville de Paris. Il expose ainsi un Arc de triomphe en or et platine, ainsi que deux pièces présentées lors d’Expositions universelles: un flacon en or et cristal de roche serti de pierres précieuses, et une broche orchidée en or émail, rubis et diamants. Produit en 25 exemplaires, ce modèle connut un tel succès lors de l’exposition de 1889 que quarante autres broches furent proposées dans le magasin de la 5e Avenue l’année suivante. En 2020, la Maison Drouot a estimé l’un de ces exemplaires entre 80.000 et 100.000 euros .

Tiffany & Co. entre passé et présent

Les visiteurs peuvent également admirer plusieurs pièces dessinées par Jean Schlumberger, créateur éminent de la maison joaillière: une boîte à cigarettes ayant appartenu à l’actrice Mia Farrow, une broche épine de Millicent Rogers, héritière de la Standard Oil, les célèbres bracelets émaillés portés par Jackie Kennedy, ou encore l’une des impressionnantes broches Bird on a Rock représentant un oiseau en diamants perché sur une morganite de 105 carats.

La pièce ayant la plus grande valeur historique est sans conteste le catalogue original de la vente aux enchères des joyaux de la couronne française, organisée à Paris en 1887. En acquérant 24 des lots mis à prix, soit plus de 70.000 pierres au total, Charles Lewis Tiffany, alors âgé de 75 ans, assit sa réputation et devint le joaillier le plus en vue des États-Unis.

Parmi les créations les plus récentes, on pourra observer les collections Tiffany T1, Tiffany Knot ou Tiffany Victoria. Les joncs emblématiques d’Elsa Peretti sont proposés à 3.000 euros . Le prix des bracelets débute à 1.950 euros . On retrouve bien entendu un corner avec les bagues de fiançailles qui ont fait la notoriété du joaillier.

Vision & Virtuosity, une sublime exposition à découvrir à Londres cet été Du 10 juin au 19 août 2022, Tiffany célèbre le 150e anniversaire de son installation dans la capitale britannique avec une exposition présentée à la galerie Saatchi. Vision & Virtuosity retrace l’histoire de la maison joaillière fondée en 1837 à travers 400 pièces iconiques imaginées par les plus grands talents créatifs, de Louis Comfort Tiffany à Gene Moore, en passant par Jean Schlumberger, Elsa Peretti ou Paloma Picasso. Les fans de Breakfast at Tiffany’s découvriront le scénario original du long-métrage, l’iconique petite robe noire d’Hubert de Givenchy, mais aussi surtout le diamant Tiffany. Porté par Audrey Hepburn à la première du film, ce joyau de 128,54 carats a récemment orné le cou de Lady Gaga lors de la cérémonie des Oscars en 2019, puis de Beyoncé dans une campagne publicitaire. Grâce à la magie de la réalité virtuelle, les plus chanceux pourront même l’essayer!

