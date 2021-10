Super Mario X Tag Heuer: la montre geek de la rentrée

La marque d’horlogerie haut de gamme Tag Heuer vient de se marier avec Nintendo pour produire une montre connectée à l’effigie du plombier à moustache. Un objet rare, diffusé à seulement 2.000 exemplaires dans le monde. C’est une première pour le spécialiste des chronographes sportifs.

Un mariage inattendu

La planète geek est en alerte. Un nouveau Super Mario débarque… au poignet d’une poignée d’heureux élus. La marque d’horlogerie haut de gamme TAG Heuer vient de lancer en juillet 2021 une montre connectée en partenariat avec Nintendo.

Le chronographe intelligent fait la part belle à l’un des plombiers les plus connus de la planète et dont les jeux vidéo se sont déjà vendus à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde: Mario. Rangée dans un joli boîtier rouge surmontée d’un «M», la Tag Huer x Super Mario Limited allie élégance et technologie. Elle est livrée avec plusieurs watchfaces exclusives pour personnaliser l’interface de WearOS, le système d’exploitation de Google. Pour l’occasion, la marque a créé deux déclinaisons du cadran Calibre Heuer 02. L’une rouge et bleu et l’autre évoquant subtilement la casquette rouge du plombier.

Faire du sport avec Mario

Sur le plan technique, la montre connectée s’adresse aux sportifs et à celles et ceux qui souhaitent se bouger. Pour les inciter, le cadran s’allume au fur et à mesure du nombre de pas à réaliser dans la journée. Tous les 25%, une animation apparaît sur l’écran. Une fois les 100% atteints, un Mario grimpe le haut du poteau signant la fin de la partie.

Des bonus et autres surprises cachés sont alors délivrés au porteur de la montre. Ces derniers risquent d’être rares, la montre n’ayant été éditée qu’à 2.000 exemplaires. Prix de vente? Un peu plus de 2.000 euros. Ce prix devrait rapidement s‘accroître sur le marché des montres haut de gamme à la revente d’ici quelques années.

Quand l’horlogerie se met à la pop culture

Ce n’est pas la première fois que l’industrie de l’horlogerie haut de gamme s’intéresse aux icônes de la pop culture. En 2014, la manufacture suisse Romain Jérôme lançait une série de montres haut de gamme mettant en valeur Pac-Man, Space Invader, Super Mario ou encore Batman. Ces garde-temps collector se négocient aujourd’hui entre 7.500 euros et plus de 15.000 euros. Devon Works, une marque californienne, avait fait grand bruit en 2015 en mettant sur le marché une montre inspirée de l’univers de Star Wars. Une tocante placée sous le signe du côté obscur, ponctuée de références à l’Empire ainsi qu’à Dark Vador. Produite à seulement 500 exemplaires, elle se compose de près de 350 pièces et de plus de 300 contacts électriques. Un bijou vendu 28.500 dollars.

