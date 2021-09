Sortie en famille: découvrez l'histoire de nos trains

La 38e édition des Journées du Patrimoine se déroulera les 18 et 19 septembre crédit photo : Shutterstock

Les Journées du patrimoine se dérouleront les 18 et 19 septembre. À l'occasion des 40 ans du TGV et de l'Année européenne du rail, cette 38e édition mettra en lumière le patrimoine ferroviaire français. Gares, technicentres, expositions... Coup de projecteur sur des lieux historiques qui ouvriront exceptionnellement leurs portes aux visiteurs.

Découvrez les gares autrement

Prenez le temps de découvrir l'histoire et l'architecture de nos gares, des plus petites aux plus grandes comme Paris Saint-Lazare, Tours, Reims ou Metz. À Pontivy (Bretagne), un guide reviendra pour vous sur la genèse de la gare, bâtie à l'époque où la commune portait le nom de Napoléonville, avant de vous inviter à prendre place dans le Napoléon Express.

En gare de Lille Flandres, vous pourrez monter à bord de l'Orient-Express, l'un des joyaux du patrimoine ferroviaire français, dont les voitures ont retrouvé leur lustre d'antan après plusieurs années de restauration. Toujours à Lille, faites un détour par Saint-Sauveur. Cette ancienne gare de marchandises a été transformée en tiers-lieu de 5.000 mètres carrés dédié à l'économie créative, Le Bazaar St So. Une seconde vie pour ce site chargé d'histoire.

La grande aventure du rail

Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen date de 1827 et qu'elle a été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux? Embarquez pour un parcours-spectacle numérique et immersif sur la trace des pionniers du rail. À Villeneuve-Saint-Georges (94), la réserve historique de la RATP sera exceptionnellement ouverte au public: créée en 1949, elle rassemble une extraordinaire collection de matériels roulants (métros, tramways, RER et bus) datant de 1900 à nos jours.

Toujours en Ile-de-France, rendez-vous à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), au cœur de la coulée verte, où vous partirez sur les traces de l'ancienne voie ferrée Paris-Chartres lors d'une balade contée ou d'une initiation au gyropode. À Montluçon enfin (Allier), vous découvrirez l'ancien dépôt des machines avec son pont tournant, sa grue cockerill, ses autorails des années 1950 et son exposition sur l'histoire des cheminots.

Pénétrez dans les coulisses des technicentres

À l'occasion des Journées du patrimoine, vous pourrez visiter les technicentres, où sont réparés, entretenus, nettoyés ou démantelés les trains, notamment à Caen (Normandie) ou à Saintes (Charente-Maritime). À Morangis (91), la RATP ouvrira les portes du gigantesque chantier de son futur site de maintenance et de remisage de la ligne 14. Opérationnel en 2024, celui-ci sera éco-conçu.

À noter également l'ouverture de deux rotondes toujours en activité, témoignages exceptionnels du patrimoine industriel. À Marseille, la rotonde Pautrier, qui date de 1889, est l'une des rares à avoir conservée l'intégralité de sa charpente métallique d'origine. Désaffectée pendant des années, elle a été rénovée et rouverte en 2020 pour devenir le fleuron du TER en région PACA. À Chambéry, vous découvrirez une rotonde à charpente métallique articulée de type Eiffel de 108 mètres de diamètre, la plus grande de France. Construite au début du siècle, elle pouvait abriter jusqu'à 72 locomotives.

Trains touristiques et historiques

Ces Journées du Patrimoine seront également l'occasion de remonter le temps. En Charente-Maritime, le Train des mouettes circule entre Saujon et La Tremblade avec la plus ancienne locomotive à vapeur de sa catégorie encore en service en France. À Guîtres, en Gironde, vous monterez à bord d'une rame de 1900 tirée par une locomotive à traction diesel. Entre Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi, profitez d'une escapade occitane entre mer et montagne grâce à un petit train historique composé d'autorails.

Que diriez-vous de partir à la rencontre de passionnés qui font revivre les grandes heures du chemin de fer? En Auvergne, le Gentiane Express relie Riom-ès-Montagnes et Lugarde grâce à des bénévoles venus de la France entière. À Bar-Le-Duc (Meuse), l'association du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée s'est lancé un incroyable défi il y a 30 ans: remettre en état la Suzanne, une locomotive de 1891 qui a joué un rôle capital durant la Première Guerre mondiale, et la faire rouler sur son parcours historique dont il ne reste rien. Un pari fou en passe d'être réussi.

Retrouvez tout le programme des Journées du patrimoine sur:

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

