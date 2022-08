Régis Brouard : "Être à Bastia a fait de moi un autre entraîneur"

Souvent, la vie raconte de belles histoires. On revient toujours à ses premières amours, à la période d'apprentissage. Mes enfants sont nés à Rodez. J'ai rencontré leur mère là-bas. Ma mère y habite. Ça a été un passage important de ma vie d'homme. Il s'est passé beaucoup de choses, là-bas. Alors des souvenirs traversent l'esprit, forcément.Bien, parce que beaucoup de choses me correspondent. La Corse, il faut savoir la découvrir. Il faut savoir apprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir trouver sa place. Être respectueux, poli et discret. Les Corses ont leurs particularités. Je n'ai pas encore tout compris, mais j'ai compris certaines choses. Leur côté passionnel. Leur côté exigeant. Leur côté susceptible. C'est des traits de caractère qui me vont bien et auxquels je m'adapte bien. Il y a tellement de belles choses, ici. Je suis très heureux.

