Pubs, concerts, spectacles: où fêter la Saint-Patrick à Paris?

Le marché de la bière en France

Le secteur de la bière pèse 4,4 milliards d’euros en France. La consommation est passée de 30 litres par an et par habitant en 2014 à 33 litres en 2020, selon les chiffres de l’association Brasseurs de France. Cette progression bénéficie notamment à la bière artisanale, qui représente aux alentours de 8% du marché. On compte aujourd’hui environ 2.000 brasseries artisanales sur le territoire, contre seulement 200 en 2009. La France reste toutefois très en deçà de la moyenne européenne qui est de 70 litres de bière par an et par personne. La République tchèque et l’Allemagne occupent les premières places du classement, avec 143 et 106 litres par an.