Pourquoi on aime tous lire des bd ?

C'est connu de tous, les Français sont friands de livres et notamment de bandes dessinées – BD pour les intimes. De 7 à 77 ans, on apprécie tous les BD, que ce soit des albums, des mangas, des comics, des magazines spécialisés BD ou encore des romans graphiques, avec une proportion variant avec l'âge et le sexe. On aime tous lire des bd parce que c'est plaisant, ça détend, ça ouvre l'esprit, ça fait gigoter notre imagination… Bref, les bandes dessinées permettent de s'évader et tout simplement de rêver.

Un support de récit adapté à tous

Lorsqu'on lit un roman imagé ou un album jeunesse, le dessin sert le récit tandis que dans une bande dessinée, ce sera l'inverse. Les dessins racontent l'histoire ponctués par des textes en bulles marquant aussi bien le dialogue que le mouvement. Grâce aux bulles, les personnages prennent vie et expriment leurs émotions ainsi que leurs pensées – les mouvements y sont par ailleurs rythmés par des onomatopées. En lisant une BD, les lecteurs se plongent rapidement dans le récit grâce aux dessins. C'est ainsi un support parfait pour tous, surtout les enfants ayant du mal à visualiser le récit d'un roman lors de sa lecture, par exemple, ou qui manquent d'imagination.

Évasion, rêve, détente et plaisir

Plaisir et détente sont les principales motivations de lecture de bandes dessinées. Pour les enfants, ils y cherchent du plaisir tandis que pour les adolescents, c'est pour s'évader et pour les adultes, les BD leur permettent de se détendre. Au-delà de la détente et du plaisir, ce qu'il y a également de motivant pour les bédéphiles, c'est de suivre les aventures d'un personnage ou d'un héros – surtout pour les amateurs de comics et de mangas. L'initiation à l'art en est une autre pour les adolescents et les adultes amateurs de romans graphiques.

La BD, peu importe sa forme, a de nombreux atouts pour ses lecteurs. Les enfants la considèrent comme plus efficace que d'autres livres pour se détendre et se faire plaisir. Pour les adultes, ils y trouvent un excellent moyen pour renouer avec leurs lectures d'enfance. En revanche, tous s'accordent à dire qu'elle est moins efficace pour s'instruire et réfléchir que d'autres livres – sauf pour les BD spécialisées bien évidemment, mais là on parle de la bande dessinée généralisée.

Un enthousiasme dès le plus jeune âge

Les bandes dessinées trouvent leur public auprès des 7 à 77 ans, voire plus. L'enthousiasme pour les albums est le plus affirmé entre 7 et 9 ans puis entre 10 et 15 ans, ce sont plutôt les mangas qui sont plébiscités pour les enfants et chez les adultes c'est entre 16 et 35 ans. Les magazines spécialisés sont appréciés par les jeunes entre 7 et 12 ans tandis que les comics trouvent leur public à partir de 10 ans jusqu'à 35 ans. Quant aux romans graphiques, c'est entre 7 et 12 ans que les enfants les apprécient le plus, puis les ados de 16 ans jusqu'aux jeunes adultes de 35 ans.

De nombreux critères de choix

Thème, héros et personnages figurent parmi les premiers critères de choix des bandes dessinées pour leurs lecteurs. Pour les enfants, la couverture et les conseils d'un proche sont également très importants tandis que chez les adultes, le choix est généralement plus motivé par le dessin, le dessinateur ou l'auteur. Par ailleurs, chez les 7-9 ans, le dessin est aussi un fort critère de sélection de lecture d'une BD. Et chez ces plus jeunes comme les 16 à 35 ans, la référence à un dessin animé, à une série ou à un film est également importante. Ce sont plutôt les parents, les grands frères, les grandes sœurs ou encore les cousins qui sont les premiers prescripteurs des bandes dessinées lues par les enfants – seuls 1/3 d'entre eux choisissent seuls. Pour les adultes, ils accordent davantage d'importance au conseil du libraire que les enfants et les adolescents – c'est tout à fait logique.

Des genres aussi divers que variés pour tous les goûts

En plus des formats aussi divers que variés (albums, mangas, romans graphiques et comics), il existe également différents genres. Au sein des albums de bandes dessinées, ceux à caractère humoristique et d'aventure sont les plus prisés, que ce soit des enfants comme des adultes. Les enfants apprécient également beaucoup les albums de vie familiale tandis que le western fait partie des genres préférés des adultes.

Pour les mangas, ce sont les shônen qui sont les plus privilégiés – mangas d'action pour garçons comme Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto, Hunter X Hunter ou encore Detective Conan. Les enfants, les adolescents et les adultes les apprécient tout autant. Du côté des comics, ce sont les genres superhéros et science-fiction qui sont les plus plébiscités ; toute tranche d'âge confondue. Quant aux romans graphiques, les plus de 16 ans ont un esprit plus large et lisent une grande variété que les moins jeunes. Ils montrent par ailleurs un intérêt plus prononcé pour les biographies, les autobiographies et les fictions, mais aussi les « heroic fantasy » également appelé « sword and sorcery » - un sous-genre de la fantasy présentant un récit héroïque dans le cadre d'un monde merveilleux.

