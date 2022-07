Où aller cet été en France pour croiser une star?

Les vacances d’été en France ont la cote chez les stars. crédit photo : Capture d’écran Instagram @laetitiacasta

Les vacances d’été en France ont la cote chez les stars. Certaines célébrités ont également un pied-à-terre dans les plus belles régions du pays. De la Provence à la Bretagne en passant par la Côte d’Azur, il n’est pas rare de croiser Salma Hayek, Bradley Cooper ou encore Orlando Bloom. Ces stars à découvrir cet été sur vos lieux de vacances.

À l’ouest, Fabrice Luchini et Orlando Bloom

Destination phare des stars avec ses villas qui s’échangent à plusieurs millions d’euros, le Cap Ferret est le repère de célébrités françaises et internationales, à commencer par Guillaume Canet. Le réalisateur y a tourné Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble . Il a d’ailleurs, pendant de nombreuses années, eu régulièrement l’habitude de s’y rendre avec ses copains dans le film Gilles Lelouche, et Jean Dujardin. Autres personnalités célèbres que l’on peut croiser, le présentateur télé Laurent Delahousse et sa femme Alice Taglion.

Sur l’île de Ré, côté ouest, les fans auront peut-être la chance d’apercevoir Valérie Damidot qui partage de nombreux clichés de l’île depuis son compte Instagram . C’est aussi là que se rend fréquemment, depuis 2017, l’acteur Orlando Bloom. Le protagoniste de Pirates des Caraïbes a de la famille française qu’il vient voir tous les étés. L’île de Ré fait la part belle à de nombreuses stars l’été, comme Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Nathalie Baye ou encore André Dussollier qui y ont une résidence. Il n’est pas rare de croiser Lionel Jospin, Bruce Toussaint ou encore Fabrice Luchini, également propriétaire sur l’île.

Les côtes bretonnes attirent elles aussi les célébrités, qu’il s’agisse de Jane Birkin et sa maison à Prat-Ar-Coum. À Dinard , vous avez des chances de tomber sur François-Henri Pinault et Salma Hayek, quand Laurent Voulzy prend souvent ses quartiers d’été du côté de Quiberon.

Au sud-est, Bradley Cooper et Alizée

Plus au sud, en Provence, il est possible de croiser l’acteur américain Bradley Cooper du côté d’Aix. L’artiste américain y a fait ses études pendant quelques mois et est tombé amoureux de la région. Il parle même très bien le français.

Sur les routes provençales, ne vous étonnez pas si vous croisez, non loin d’Eygalières, Michel Drucker sur son vélo. Le présentateur a une maison dans la région. Pierre Arditi, Christian Clavier, Patricia Kaas, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau sont également propriétaires de résidences secondaires provençales.

Toujours aussi people, la Côte d’Azur attire aussi bien les stars internationales que les figures majeures de la politique française. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni devraient ainsi, de nouveau, être visibles du côté du Cap Nègre, où la chanteuse possède une vaste demeure familiale. À Saint-Tropez, le bateau de Leonardo DiCaprio est souvent amarré durant la période estivale. Se balader près des nombreux yachts du port est l’assurance de croiser au moins une célébrité dans la journée. Kourtney Kardashian est également une adepte du village de la jet-set, tout comme Matt Pokora et sa compagne Christina Milian.

Enfin, comment ne pas citer l’Île de Beauté. La Corse accueille régulièrement Laëtitia Casta, star locale, et son mari Louis Garrel, ou encore le chanteur Patrick Fiori, également originaire de l’île. Jenifer ou encore Alizée, qui y vit à l’année, sont également des habituées de l’île et résident dans les environs de Porto Pollo. En Corse du Sud, il est possible de croiser depuis plusieurs années Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon.

La villa de Bono au bord de la plage à Èze-Bord-de-Mer Habitué de la Côte d’Azur, le leader de U2, Bono, a une résidence secondaire depuis 1993 au bord de la plage d’Èze-Bord-de-Mer. La villa acquise à l’époque pour 3,8 millions d’euros en vaudrait plus de 20 millions aujourd’hui. Un manoir rose de luxe, sur 4 étages où se mêlent le style Art Déco et l’architecture qui caractérise les mas provençaux. La résidence compte près d’une vingtaine de chambres, un spa, une piscine, un jardin exotique avec vue sur la Méditerranée et de grandes terrasses. Le chanteur de U2 y a également invité de nombreuses célébrités et autres personnages de marque comme Penélope Cruz ou encore le couple Obama.

À lire aussi:

Cyril Hanouna: une propriété éclair à Los Angeles et 400.000 dollars de plus-value

Léna Situations, l’influenceuse française qui s’offre le Met Gala