Monogram: dans l’univers du luxe de seconde main

Le marché de la seconde main de luxe est en pleine expansion. Des plateformes comme Monogram, Collector Square ou Vestiaire Collective surfent sur cette tendance. Mais les leaders du vêtement haut de gamme n’ont pas dit leur dernier mot et tentent eux aussi de percer sur ce marché.

Monogram, une success story 100% française

De la page Facebook au pop-up store new-yorkais. C’est l’ascension fulgurante de la plateforme Monogram, créée par Beverly Sonego. L’objectif: acheter et vendre des vêtements et accessoires de luxe de seconde main. Ce concept cartonne, et il a fait de Monogram l’une des plateformes 100% françaises à connaître le succès aussi bien dans le monde physique que dans le digital. Portée il y a 15 ans par les réseaux sociaux, Beverly Sonego constitue rapidement une communauté à la recherche de produits de luxe d’occasion. Elle lance alors sa plateforme, Byluxe, avant de la rebaptiser Monogram en 2021.

Parmi les marques plébiscitées par les adeptes du site, on retrouve dans le top 3 Chanel, Dior et Louis Vuitton. Le succès est tel que la plateforme sort bientôt du seul champ d’Internet pour avoir son propre showroom de 350 mètres carrés, avenue Montaigne en 2021. Elle maintient également une présence physique dans la partie Restore des Galeries Lafayette Haussmann, au troisième étage où elle est l’unique marque du magasin à vendre de la maroquinerie de seconde main.

Enfin, Monogram s’est illustré dans le concept store Kith du 49 rue Pierre Charron. La marque a baptisé son premier pop-up store new-yorkais entre le 25 et le 31 mai 2022, à Los Angeles dans le quartier de West Hollywood au 450W 14th Street.

Un business florissant

Monogram n’est pas le seul acteur du luxe de la seconde main. Collector Square, SacLab ou Vestiaire Collective sont également très actifs sur ce marché à travers la location de vêtements de luxe. Selon une étude ThredUp, le marché de la seconde main devrait croître de 127% d’ici à 2026. Le chiffre d’affaires d’entreprises comme Collector Square ou encore Vestiaire Collective a déjà bondi de 40% pour le premier semestre 2022. Monogram n’est pas en reste. Alors qu’en 2018, son chiffre d’affaires était de 500.000 euros , il est passé en 2021 à 6,5 millions d’euros . Et si la vente en ligne ne représentait que 20% de son business en 2019, elle avoisine depuis les 70% du chiffre d’affaires. Le panier moyen sur le site est compris entre 700 et 800 euros .

Les grandes marques ripostent

Les grandes marques de la mode tentent elles aussi de surfer sur la vague. Le groupe LVMH vient tout récemment d’ouvrir sa plateforme de revente de tissus. Lancé en 2021, le site qui ne s’adressait qu’aux professionnels permettait aux géants du secteur comme Louis Vuitton , Dior ou encore Fendi d’accéder à des tissus provenant des maisons de luxe du groupe LVMH , soit près de 1.500 références de soieries, lainages et autres cotonnades pour un prix allant de 1 euro à 10 euros le mètre.

5 chiffres clés sur l’économie collaborative • 30%: c’est la part des Français prêts à prêter leurs objets au lieu de les posséder, selon le ministère de l’Économie. • 5: c’est le nombre de type de plateformes collaboratives reconnues par le Conseil d’État (création de bien, partage de frais, économie contributive, courtage, plateforme activité). • 302 milliards de dollars: c’est le chiffre d’affaires mondial que devrait atteindre l’économie collaborative en 2025 contre 20 milliards en 2013. • 90%: c’est la part des Français ayant déjà réalisé au moins une fois une pratique de l’économie collaborative. • 90.000: c’est le nombre de start-up dans le monde qui compose le marché de l’économie collaborative.

