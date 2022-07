Michael Jordan, Tiger Woods… Découvrez les 4 sportifs les plus riches en 2022

Qui sont les 4 sportifs les plus riches en 2022? crédit photo : Capture d’écran Instagram @michaeljordan

Un lutteur, un basketteur, un ancien tennisman et un golfeur: voici les sportifs les plus fortunés. Découvrez ce top 4 des sportifs recordmen du compte en banque, avec une estimation de leur valeur nette, et comment ils ont réussi à amasser autant d’argent!

Vince McMahon, un lutteur devenu businessman

En France, Vince McMahon est inconnu et pourtant il est considéré comme l’athlète le plus riche du monde. Âgé de 76 ans, il a commencé sa carrière de catcheur en 1976 et est monté sur le ring plusieurs années. Mais c’est en tant que promoteur de la lutte qu’il a accumulé sa fabuleuse fortune. Elle s’élève aujourd’hui à 2,1 milliards de dollars . Il a en effet repris la World Wrestling Entertainment (WWE), l’entreprise paternelle, et a su la faire fructifier. Vince McMahon est un modèle de self-made-man puisqu’il a commencé dans la société en tant que simple commentateur de matchs avant de gravir les échelons et d’en prendre la tête.

Véritable génie des affaires et du marketing, il est à l’origine du WrestleMania, un grandiose événement de catch. Homme d’affaires au caractère de lutteur, il a absorbé petit à petit tous ses concurrents pour régner durablement sur le monde de la promotion du catch.

Michael Jordan, joueur le plus riche de tous les temps

On ne présente plus Michael Jordan qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire de la NBA. Mais le basketteur, âgé aujourd’hui de 59 ans, est aussi le joueur le plus riche de tous les temps. Il a évolué à une époque où les contrats étaient assez raisonnables. Il ne doit donc pas sa fortune, qui s’élève à 1,4 milliard de dollars , aux sommes offertes à l’époque par les Chicago Bulls.

Ce n’est pas non plus en tant que propriétaire des Charlotte Hornets, une équipe de Caroline du Sud, qu’il s’est enrichi. Michael Jordan est devenu un champion sur le terrain du partenariat et des investissements. Il est à la tête d’un empire grâce à la vente de ses chaussures. La marque Jordan détient plus de 58% des parts de marché de la chaussure de basketball aux États-Unis et certains des modèles mythiques s’achètent à prix d’or aux enchères . Les baskets Air Jordan sont présentes partout et leur heureux propriétaire n’est pas près de voir sa fortune baisser.

Ion Tiriac, la réussite spectaculaire d’un sportif discret

Quand on pense à des reconversions réussies de joueurs de tennis, ce sont les noms de Borg, McEnroe ou Noah qui viennent à l’esprit. Tiriac a toujours été discret. Il a commencé sa carrière sportive par le hockey avant de devenir un bon joueur de double en tennis. Il fut même vainqueur à Roland-Garros en 1970, en double, avec son compatriote Ilie Nastase. Il fut ensuite le manager de Vilas et de Becker, deux immenses pointures du tennis.

Né en 1939, Ion Tiriac est à présent un homme d’affaires et, en 2007, il est devenu le premier Roumain à entrer dans le classement des milliardaires recensés par Forbes. Depuis la chute du communisme en Roumanie, il a su investir et est à la tête aujourd’hui d’une fortune de 1,3 milliard de dollars . Ce patrimoine, il l’a bâti dans le monde de l’automobile, de la banque et des assurances.

Depuis l’Allemagne, son pays d’adoption, il a dès la chute du mur commencé l’importation de Mercedes, de produits Siemens, facilité l’arrivée de la Lufthansa et développé le fret à l’aéroport de Bucarest. Voulant toujours plus et mieux pour sa Roumanie natale, il a lancé la première banque privée de l’ère post-communiste, une chaîne de télé sportive et une compagnie d’assurances. Il n’a jamais abandonné le tennis, en charge du Masters de tennis de Madrid, il voit toujours grand et ambitionne d’en faire un concurrent direct de Roland-Garros. Homme multicarte, il est à la tête du conglomérat Tiriac Holdings qui aurait réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros . Généreux donateur, Tiriac a entre autres financé un village pour orphelins à Brasov.

Tiger Woods, un parcours sans faute

Tiger Woods a pu se permettre de refuser un contrat mirobolant pour jouer sur le nouveau circuit de golf financé par les Saoudiens. Qu’importe, grâce à ses contrats de sponsoring et ses investissements dans l’immobilier, la star du golf est milliardaire. Et si le joueur connaît ses premiers échecs sportifs à l’âge de 46 ans, il reste le roi au niveau de la fortune accumulée. En 27 ans de carrière, ce sportif, un des mieux payés du monde, a récolté plus de 1,7 milliard de dollars en salaires et revenus. Selon Forbes, sa fortune s’élève à environ 1 milliard de dollars . Mais moins de 10% des revenus de Tiger Woods proviennent de sa réussite au golf. Le reste est le fruit de ses énormes contrats de sponsoring avec une douzaine de marques, dont Nike, Rolex , ou Monster Energy. Tiger Woods a aussi eu du flair en investissant à bon escient dans des entreprises. Parallèlement, il a su créer et faire prospérer sa propre société qui gère TGR Design, TGR Live et un restaurant en Floride, The WOODS Jupiter. Tiger peut donc quitter le golf l’esprit serein, sa fortune est acquise.

LeBron James, un des milliardaires du sport qui brille aussi sur le terrain de l’entrepreneuriat Dix-huit fois sélectionné pour le NBA All-Star Game, quadruple champion de la NBA et double médaillé d’or olympique, LeBron James vient de réussir un nouvel exploit. En gagnant l’année dernière 121,2 millions de dollars , il devient le premier basketteur en activité à figurer dans le classement Forbes des milliardaires. Tout jeune, il a su briller sur le terrain du partenariat. En 2003, à 18 ans, il a rejeté les offres de Reebok et Adidas pour signer avec Nike et, en 2015, il a signé un contrat à vie avec la marque. En 2021, grâce à ses accords avec Nike, AR&P, PepsiCo et Walmart, il était le deuxième sportif le mieux payé au monde. Véritable génie des affaires, il a su négocier des accords lui offrant une part des bénéfices au lieu d’un salaire. Il a fait aussi des paris risqués. En 2015, LeBron James a renoncé aux 15 millions de dollars proposés par McDonald’s pour investir dans sa propre chaîne de fast-food, Blaze Pizza, qui ne cesse de se développer. Il a aussi investi dans des marques innovantes comme Tonal, le fabricant de salles de sport intelligentes, et Lyft, le géant du covoiturage. LeBron James n’a que 37 ans et n’a pas dit son dernier mot.

