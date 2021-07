Découvrez les sports préférés des stars pour se dépenser et garder la ligne. crédit photo : Shutterstock

Photos volées sur une plage ou dans la rue, post sur les réseaux sociaux... les stars sont souvent capturées en plein effort physique. Pour garder la ligne, préparer un rôle ou se détendre, bon nombre d'entre elles pratiquent un sport régulièrement. Yoga, vélo, running ou encore surf, découvrez leur discipline favorite. Voilà de quoi vous inspirer pour l'été ou la rentrée !

Pilates

Le pilates c'est LE sport tendance chez les stars. De Katie Holmes à la top Miranda Kerr en passant par Lady Gaga, Miley Cyrus, Jessica Alba, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ou Charlize Theron, elles sont nombreuses à pratiquer cette discipline qui favorise l'équilibre, dope l'énergie et renforce les muscles profonds. Les hommes ne sont pas en reste: Andy Murray, David Beckham ou Hugh Grant en sont eux aussi fans.

Yoga

Convaincues des bienfaits de cette pratique ancestrale pour le corps comme pour l'esprit, les stars nous régalent de photos de leurs séances de yoga sur Instagram. Parmi ses plus fidèles adeptes figurent Gisele Bündchen, Jessica Alba, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Gwyneth Paltrow et, plus proches de nous, Vanessa Paradis ou Zazie. Mention spéciale à la chanteuse québécoise Natasha St-Pier qui est même devenue professeure de yoga et a publié Yoga pour parents débordés.

Running

Très complet, facile à pratiquer, le running permet de galber la silhouette, atténuer le stress et renforcer ses capacités cardio-vasculaires. Heidi Klum, Madonna, Jessica Biel et Pippa Middleton courent régulièrement, tout comme Reese Witherspoon qui apprécie tout particulièrement ses séances de footing avec ses amies.

Vélo

L'avantage du vélo, c'est qu'il fait tout travailler. En plus de faciliter les déplacements, il est idéal pour renforcer son endurance, tonifier ses jambes et avoir un fessier en béton. Naomi Watts, Madonna et Bar Rafaeli l'ont bien compris!

Surf

Le surf est un sport très prisé des stars qui profitent des vagues californiennes ou hawaïennes. C'est notamment le cas de Cameron Diaz, que l'on voit régulièrement en compagnie de son ami Kelly Slater. En bons australiens, Margot Robie, Chris et Liam Hemsworth sont aussi à l'aise sur une planche que sur un plateau de cinéma. Matthew McConaughey, Gerard Butler et Vanessa Hudgens aiment eux aussi côtoyer les vagues, tous comme les Frenchies Bixente Lizarazu et Laury Thilleman, ex-Miss France.

Stand-up paddle

Accessible à tous, en eau douce ou en mer, le stand-up paddle se pratique debout sur une planche plus longue et plus large qu'un longboard classique que l'on manœuvre à l'aide d'une pagaie. Il aide à dessiner la silhouette en faisant travailler les jambes, les bras et les abdominaux. Eva Longoria, Rihanna, Kate Hudson ou Jennifer Aniston en sont fans. Pourquoi ne pas profiter de l'été pour essayer?

Arts martiaux

Jessica Alba (Krav Maga), Barack Obama (Taekwondo), Tom Hardy (MMA), Henry Cavill (Jiu-Jitsu), Gisele Bündchen (Kung-fu): les arts martiaux comptent de nombreux adeptes parmi les stars. Le plus passionné d'entre eux est sans conteste Keanu Reeves, que l'on a pu voir à l'œuvre dans plusieurs de ses rôles au cinéma.

A lire aussi:

Messieurs, 6 bonnes raisons de vous mettre au Yoga

Le palmarès des sportifs les mieux payés de tous les temps