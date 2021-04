Les nouvelles stars de la pâtisserie française

La pâtisserie connaît un engouement sans précédent. crédit photo : Shutterstock

La croissance économique en France bat de l'aile et nos concitoyens sont épuisés et déprimés par les crises sanitaires et sociales. Dans ce contexte la pâtisserie connaît un engouement sans précédent. Michalak, Lignac ou Ceric Grolet sont les nouvelles stars de la pâtisserie. Ils nous font rêver avec leurs créations.

La pâtisserie connaît un engouement sans précédant

Faîtes le test. Dans une librairie, rendez-vous au rayon des livres de cuisine. Ils croulent sous les ouvrages spécialisés dans la pâtisserie. A la télé, les programmes de divertissement comme «le meilleur pâtissier» cartonnent (cinq mille candidatures à chaque édition, trois millions de téléspectateurs par épisode). Les ateliers de pâtisserie sont surbookés par des amateurs passionnés ou des cadres en reconversion. Dans sa nouvelle École Ducasse à Meudon, les formations dédiées à la pâtisserie et à la boulangerie font le plein. Une France de passionnés de poche à douilles qui exhibe fièrement ses soirées «sugar porn» sur Instagram ou Pinterest.

Les pâtissiers deviennent des stars

Les chefs, et plus particulièrement les pâtissiers, deviennent des stars comme les autres. Ils officiaient dans l'ombre il y a encore quelques années et sont aujourd'hui connus et reconnus. La renommée de Philippe Conticini, Cyril Lignac, Christophe Michalak, Pierre Hermé n'est plus à faire.

Aujourd'hui, des jeunes talentueux s'inscrivent dans la lignée de ces talents de la haute-pâtisserie. Yann Couvreur, Cédric Grolet, François Perret, Jessica Préalpato en font partie.

Cédric Grolet, par exemple, est une véritable rock star du sucré, look sneakers, jeans déchirés aux genoux et tatouages sur les avant-bras. Le moindre de ses posts sur Instagram est vite «liké» des milliers de fois par ses abonnés (1,4 million d'abonnés). Seul Amaury Guichon, autre star franco-suisse de 28 ans (il fait carrière aux Etats-Unis et vient juste d'ouvrir son école à Las Vegas, la Pastry Academy) le devance avec 1,9 million de fans.

Fou de pâtisserie

Bonnes observatrices de ce phénomène, Julie Mathieu est la cofondatrice avec Muriel Tallandier, du magazine Fou de Pâtisserie, le tout premier média français exclusivement dédié à l'univers de la pâtisserie de chefs. Dès son numéro un, en 2013, le bimestriel séduit 60.000 passionnés et s'impose très rapidement comme la référence du secteur.

Fortes de leur magazine et d'une communauté de plus en plus puissante (600.000 abonnés sur Instagram, 300.000 sur Facebook et une chaîne Youtube), elles se sont très vite diversifiées. Pour fidéliser leur communauté, tous les mois, elles organisent des ateliers à destination des passionnés de pâtisserie: rencontres et dégustations avec les plus grands pâtissiers, visite des laboratoires de palaces, masterclass privées.

Un pop-up store de douceurs

Les deux femmes décident de décliner le concept en boutiques pour proposer chaque jour le meilleur de la haute pâtisserie française signée des plus grands chefs pâtissiers réuni dans un seul et même lieu. Trois premiers magasins voient le jour dans les quartiers branchés de Paris (Montorgeuil, rue des Martyrs). Auxquels sont venus s'ajouter un pop-up store et un espace de dégustation au cœur du BHV Marais, puis un salon de thé en plein cœur du quartier Saint-Germain.

Les émissions de cuisine cartonnent en streaming Si vous avez tendance à trouver le temps long entre deux saisons du Meilleur pâtissier de M6, direction Netflix. La plateforme regorge de plaisirs sucrés à déguster tout au long de l'année! Entre radio crochet et télé réalité, l'émission «C'est du Gâteau» met en compétition des apprentis chef complétement nuls. Sugar Rush est une version Koh Lanta des programmes de cuisine. Christine McConnell, de son côté, conçoit des pâtisseries les plus loufoques les unes que les autres. Zumbo's Just Desserts est une version Australienne de nos meilleurs pâtissiers. Enfin, Chef's table spécial pâtisserie suit les plus grands chefs jusque derrière leurs fourneaux.

A lire aussi:

Quand la gastronomie française se met au chevet des soignants

Un repas étoilé à petit prix