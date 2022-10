Les magasins de jouets se lancent dans l’occasion

Les grandes enseignes de jouets accélèrent sur l’occasion pour répondre à la demande des consommateurs. crédit photo : Getty Images

Inflation, prise de conscience écologique: les grandes enseignes de jouets accélèrent sur l’occasion pour répondre à la demande des consommateurs. Face à l’augmentation attendue des prix pour Noël, les jouets de seconde main pourraient bien se faire une place de choix sous le sapin.

Les enseignes de jouets adoptent la seconde main

Les jouets d’occasion ne semblent plus cantonnés aux sites de revente entre particuliers. Figurines, jeux de société et puzzles de seconde main font en effet leur apparition dans les rayons des magasins spécialisés. “Outre l’inflation, il y a une prise de conscience éco-responsable chez les consommateurs, mais aussi dans la filière, car on ne peut pas dire que l’univers du jouet soit très bon élève en la matière, il y a beaucoup de plastique”, observe Patrick Jocteur Monrozier, directeur du pôle clients de King Jouet.

L’enseigne, qui compte 330 points de vente, semble bien décidée à surfer sur la tendance avec son tout nouveau concept, King Okaz. Le premier magasin a ouvert ses portes en mai dernier à Saint-Marcel-lès-Valence, dans la Drôme, et six autres ont suivi au cours de l’été. “On développait déjà des gammes de jouets éco-responsables, on a une offre de 1.500 pièces détachées, manquait cette brique de la seconde main.”

King Jouet a opté pour un concept hybride, mêlant environ deux tiers de jouets neufs et un tiers d’occasion. Les produits de première et de seconde main sont placés côte à côte, ce qui permet aux clients de mieux comparer les prix. Les parents qui déposent des jouets ayant déjà servi reçoivent un tiers du prix en bon d’achat, valable pendant un an. Après nettoyage et reconditionnement, les jouets sont revendus environ 50% moins cher que le prix de base, assortis d’une garantie d’un an.

L’enseigne concurrente Oxybul passe elle aussi à la vitesse supérieure. Après avoir organisé des trocs de jouets et de livres deux fois par an, elle installe désormais des corners permanents de seconde main au cœur de ses magasins. “Depuis l’appli IDTroc, on prend la photo du produit, on fixe son prix, on imprime un code-barres, puis on le dépose en magasin. L’équipe contrôle son bon état avant la mise en rayon, le montant sera ensuite crédité en carte-cadeau. Et on vend beaucoup plus que si on dépose sur une plateforme, explique Catherine De Bleeker, directrice générale d’Oxybul Éveil et Jeux. C’est une vraie tendance qui est en train de rentrer dans les mœurs. Il y a un dernier cap à passer, est-ce qu’on offrira de l’occasion à Noël?”

Hausse attendue du prix des jouets à Noël

Si de nombreuses inconnues demeurent, les jouets de Noël risquent de coûter plus cher cette année. Les prix des jouets devraient en moyenne augmenter de 6 à 8% selon Philippe Gueydon, dirigeant de l’enseigne King Jouet et président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l’enfant (FCJPE). Joué Club, qui a comparé le prix des 1.100 références déjà présentes dans le catalogue de Noël 2021, évoque une hausse moyenne de 3,6%. Olivier Dauvers, spécialiste de la grande consommation, table plutôt sur une inflation comprise entre 10 et 20%.

Les facteurs sont multiples, à commencer par la hausse du coût des matières premières, et notamment des composants électroniques. L’augmentation des frais de transport joue également sur les prix. Deux tiers des jouets sont importés d’Asie, et les commerçants paient actuellement entre 4.000 et 5.000 dollars le conteneur, soit deux à trois fois plus cher qu’il y a trois ans. Les jouets volumineux devraient donc subir la plus forte hausse.

Près d’un parent sur deux envisage d’acheter des jeux et jouets d’occasion pour Noël Selon une étude réalisée par le cabinet Junior City pour King Jouet, le budget moyen devrait rester stable pour Noël , avec une moyenne de 130 euros par enfant. La seconde main se développe nettement: sur les 900 foyers interrogés, 78% d’entre eux ont déjà acheté ou revendu des jeux et jouets d’occasion. Près de la moitié des sondés (48%) pensent se tourner vers la seconde main pour l’achat de jeux et jouets à Noël. Parmi eux, deux tiers l’ont déjà fait auparavant. Moins d’un sur cinq effectuera cette démarche d’achat d’occasion pour la première fois.

