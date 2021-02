Les loisirs des Français confinés: les passions découvertes ont-elles perdurées?

Pendant les confinements, les Français ont dû s'adapter pour occuper leurs journées. crédit photo : goodluz/Shutterstock / goodluz

Pendant les confinements, les Français ont dû réinventer leur vie. Une fois le ménage fait à fond et toutes les saisons de leurs séries préférées terminées, ils ont trouvé de nouvelles occupations. Du bricolage à la cuisine, 74% des Français se sont découverts des passions pendant ces périodes inédites. Mode éphémère ou changement profond des habitudes ?

La cuisine grande gagnante du confinement

Après la télévision, Internet et les communications entre amis, la cuisine est la gagnante incontestable du confinement. Quatre Français sur cinq se sont tournés vers les fourneaux pendant ces périodes d'enfermement. Les sites de recettes et les émissions culinaires ont connu un succès spectaculaire. De nombreux consommateurs se sont rapprochés de leurs producteurs locaux pour faire leurs provisions de fruits, légumes, viande ou produits laitiers. Vente directe à la ferme, paniers bio, marchés de producteurs, drives fermiers... Les circuits courts ont dû s'organiser pour faire face à cet engouement. Revers de la médaille, les Français avouent avoir pris en moyenne 2,5 kilos en 2020. Une fois la période de restrictions sanitaires terminée, ils devraient abandonner les bon petits plats faits maison au profit du sport et des salades. Cela n'empêchera pas les circuits courts de continuer à augmenter leur nombre d'adeptes.

Le bricolage, un passe-temps utile

Pour beaucoup de Français cloîtrés entre quatre murs, c'est devenu une évidence, il était temps d'améliorer leur intérieur. Les magasins de bricolage ont vu leur chiffre d'affaire augmenter en moyenne de 25 à 30% en 2020. Et cela ne s'est pas limité aux périodes de confinement. Les magasins de bricolage ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires de 30% au mois de juin par rapport à 2019, selon la Banque de France. En juillet, leurs ventes ont également augmenté de 19% par rapport à la même période en 2019, d'après la Fédération des Magasins de Bricolage.

Quant aux vidéos-tutoriels sur le sujet, elles ont connu un regain d'intérêt important sur YouTube. La vidéo dans laquelle Laurent Jacquet, artisan du bâtiment, explique comment poser des joints a été vue 1,2 million de fois. Même succès pour la chaîne «Docteur Peinture» et son tuto, «Comment peindre un mur en blanc comme un pro». Des vocations sont nées et le bricolage a de beaux jours devant lui, même si une fois la liberté retrouvée les Français auront très envie de s'évader de chez eux.

Lecture et méditation, la sagesse vient aux confinés

Un sondage Odaxa, effectué pour le Syndicat National de l'Édition (SNE) et publié le 5 janvier 2021, démontre que les livres ont été adoptés par le public et principalement par les plus jeunes pendant les deux confinements. Lors du premier confinement, 30% des Français ont lu plus que d'habitude, et lors du deuxième, ils ont été 16% à augmenter leur temps de lecture. Interrogés sur leurs raisons, les sondés ont cité d'abord «occuper ses journées, lutter contre l'ennui» (43%), puis «se déconnecter de l'actualité» (33%) et «éviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux» (31%). Enfin, ils sont 81% à plébisciter l'ouverture des librairies en cas de nouveau confinement.

Le stress, les angoisses et la dépression sont les dangers du confinement. Ainsi, tout naturellement les Français se sont tournés vers la méditation et le yoga. L'application «Mon Sherpa», destinés aux débutants et aux experts, a vu ses téléchargements faire un bond de 300% pendant le premier confinement. Même constat pour «Petit Bambou», l'application star de la méditation. L'application a vu ses inscriptions quotidiennes passer de 5.000 à 15.000 en début de confinement. Les nouveaux adeptes trouveront-ils le chemin des studios de yoga quand ils pourront rouvrir? Ils sont avec les autres salles de sport, les restaurants, les bars et les boîtes de nuit, les grands perdants des restrictions sanitaires.