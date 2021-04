Les grandes familles plébiscitent des capitales comme Zurich ou Singapour

Avec la crise sanitaire et les confinements, les grandes capitales les plus vertes tirent leur épingle du jeu. crédit photo : Shutterstock

Tous au vert ! Avec la crise sanitaire et les confinements, les grandes capitales les plus vertes tirent leur épingle du jeu. Les grandes familles plébiscitent désormais des villes comme Zurich ou Singapour. Des destinations considérées comme des valeurs éternellement sûres ont été détrônées du haut du classement.

Zurich et Copenhague en tête

En 2021, les grandes familles plébiscitent les villes reconnues pour leur qualité de vie et où règne une grande sécurité voire une certaine sérénité comme Zurich, Copenhague, Tokyo, Miami ou Stockholm.

Ces cinq villes au top ont su séduire et rassurer les investisseurs durant cette période incertaine: Zurich bondit de la 30eme à la 1ère place, Copenhague se propulse de la 35eme à la 2eme place, Miami apparaît comme l'une des grandes gagnantes de cette crise en se positionnant à la 4eme place, Stockholm est récompensée par une 5eme place pour sa bonne gestion de la crise sanitaire.

Seule rescapée du TOP 5 de 2020, Tokyo (3eme) fait figure de ville de l'ancien monde au milieu de ces nouvelles entrantes plébiscitées pour leur qualité de vie. Avec trois villes dans le TOP 10 (Copenhague, Stockholm et Amsterdam), l'Europe du Nord confirme son statut de nouvelle locomotive en matière de qualité de vie en ville tandis que les États-Unis connaissent une remise en question sans précédent. Ainsi Miami devient la ville des États-Unis la plus prisée par les Américains fortunés. Ces derniers se détournent en nombre de New York, Los Angeles et San Francisco, toutes trois exclues du TOP 10 en 2021.

Paris reste dans Top 10

New York, Londres, Hong Kong, Los Angeles et Paris caracolaient largement en tête, depuis des décennies mais pour la première fois, aucune de ces villes ne figure au Top 5 du Barnes City Index qui établit les villes préférées des grandes fortunes.

Toutefois, malgré les turbulences rencontrées en 2020 par toutes les capitales mondiales, Paris a maintenu le cap sur le plan de l'immobilier, avec des prix qui se sont globalement maintenus et des volumes de transactions en baisse modérée sur le haut de gamme. La ville figure à la 7ème place du classement.

Bordeaux en tête des grandes capitales régionales Bordeaux est la deuxième ville française préférée des grandes familles (50ème place mondiale). La ville s'est métamorphosée ces dernières années, en accueillant plus de 200.000 nouveaux habitants depuis 2010. Cette soudaine croissance démographique a eu un impact fort sur la hausse des prix de l'immobilier. L'arrivée d'une ligne à grande vitesse, permet aujourd'hui de se rendre à Paris en 2 heures et a renforcé l'attractivité de Bordeaux dont l'urbanisme et le bâti se révèlent de grande qualité dans de nombreux quartiers.

