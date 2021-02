Les 6 des plus beaux marchés de France

Laissez-vous guider parmi les plus beaux marchés de France crédit photo : Mikhail Pankov/Shutterstock / Mikhail Pankov

En cette période de restrictions sanitaires, les marchés sont presque les seuls endroits où l'on peut encore ressentir la chaleur du vivre ensemble. Nous en avons sélectionné six où il fait bon déambuler. À vos paniers !

Le marché des Enfants Rouges, le plus ancien des marchés couverts parisien

Bâti sous Louis XII, ce marché charpenté par 16 hauts piliers de bois est devenu un incontournable du quartier du Haut-Marais, plus précisément de la rue de Bretagne. Il y a plus d'un siècle, en 1912, il était célèbre pour sa laiterie. Une douzaine de vaches procuraient du lait frais à tout le quartier.

Aujourd'hui, il fait le bonheur des Parisiens et des touristes. En temps normal, on peut s'y attabler pour goûter des cuisines du monde entier (Japon, Italie, Maroc...) ou manger un repas végétarien. Comme dans tout bon marché, vous pouvez aussi remplir votre panier de produits frais et de jolies fleurs.

À Lille, visitez le marché de Wazemmes au son de l'accordéon

Le marché de Wazemmes est le rendez-vous du dimanche de bon nombre de Lillois. En semaine, il ouvre aussi les mardis et jeudis. Situé sur la place de la Nouvelle Aventure, c'est un marché animé et coloré à l'ambiance bohême. Le dimanche, 400 étals proposent fleurs, fruits, épices, vin chaud ou thé à la menthe, mais aussi bouquins et objets de brocante. Hors crise sanitaire, il fait bon s'y attarder pour boire un café ou siroter une bière. Déambulez au son de l'accordéon parmi les marchands de linge ou de produits électriques avant d'aller vous approvisionner dans les Halles où des commerçants sédentaires sont bien implantés.

Le marché des Halles-Paul Bocuse à Lyon, un temple de la gastronomie

Situées à l'intersection Garibaldi, Lafayette et Bonnel, les Halles-Paul Bocuse sont l'emblème de la bonne chère à la lyonnaise. C'est le marché où Paul Bocuse s'approvisionnait pour ses restaurants. Il porte donc tout naturellement son nom. Si de l'extérieur l'endroit ne paye pas de mine, une fois à l'intérieur, vous sentez toute la richesse et la diversité de la gastronomie lyonnaise. Andouillettes, caillettes, saucissons, huîtres ou tartes à la praline, 56 commerçants défendent le patrimoine gustatif de la région. Ils n'hésitent pas non plus à mettre à l'honneur les plus beaux produits d'ailleurs. Un marché que tous les gourmets devraient avoir visité au moins une fois dans leur vie.

À Montbrison, le plus beau marché de France

Située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes, Montbrison est une ville ayant une âme grâce à sa cité historique et ses ruelles quasi moyenâgeuses. En 2019, son marché a été élu «le plus beau marché de France» au journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut. Il vaut donc absolument le détour. Vieux de plus de huit siècles, il regroupe plus de deux cents commerçants unis par le goût des produits locaux et de qualité. Le samedi la ville s'anime des senteurs et des couleurs des terroirs foréziens dans une ambiance bon enfant. C'est l'occasion de faire ses courses dans un climat authentique, à l'abri des pièges à touristes.

Le marché de Tourcy et sa foire à bestiaux

Au Moyen-Âge, le marché de Tourcy était déjà l'un des plus renommés de Bourgogne, grâce notamment à ses animaux de la ferme. Aujourd'hui encore les marchands doivent batailler pour obtenir une place. Tous les samedis, ce village de moins de 3.000 habitants se métamorphose pour accueillir 150 exposants dans ses trois rues principales. Outre les produits régionaux, vous pourrez trouver des marchands de volailles. Les chevaux, bovins et autres bestiaux ne sont, eux, présents qu'en mars lors de la Foire du Beau Marché. Ce marché typique a su conserver son identité au fil des siècles. Là encore, l'authenticité est au rendez-vous.