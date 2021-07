Les 5 tendances déco de l'été

Confort, ambiance zen et végétation sont au goût du jour crédit photo : Shutterstock

Le confinement et le télétravail ont influencé les nouvelles tendances déco. Confort, ambiance zen et végétation sont au goût du jour. Voici quelques idées à suivre pour se sentir bien chez soi.

À la recherche de réconfort

Les confinements successifs ont définitivement mis fin au règne du noir, du métal et des murs vides. L'ère du cocooning et des ambiances personnalisées est ouverte. Plaids douillets, coussins moelleux, tapis en laine et drap en lin, la priorité est donnée au confort et aux matières douces au toucher. Côté meubles, la tendance est aux matières nobles. Le bambou, le chêne apportent originalité et classe à des intérieurs qui ne ressemblent plus à des vitrines de magasins standardisés.

La couleur c'est la vie

Jaune, vert, orange, rouge, turquoise... toutes les couleurs sont permises. Des murs aux meubles en passant par les objets la couleur est partout. À vous de jouer sur les contrastes ou de miser sur l'harmonie des dégradés. Les couleurs pastel ne sont plus vraiment de mise. On leur préfère les tons éclatants ou ceux qui imitent la nature. Le terre de Sienne, le gris pigeon, le vert fougère et le rouille sont autant de coloris qui permettent les mariages audacieux.

Plus de frontières entre le dehors et le dedans

Les citadins enfermés dans leurs appartements ont rêvé de chaises longues, de tables en rotin et de hamac. Les meubles d'extérieur font donc leur entrée dans les intérieurs. La nature elle-même s'invite à l'intérieur de la maison avec les plantes vertes style jungle. Les palmiers, les orangers et les cactus apportent de l'oxygène dans les intérieurs. Les hamacs s'installent au salon et les matériaux comme la paille, le bambou ou le rotin donnent des airs de vacances aux chambres des citadins.

Vive les rondeurs!

Terminé les angles qui piquent, les tables carrées et les assiettes triangulaires. La mode est aux rondeurs et aux courbes harmonieuses. Les canapés eux-mêmes prennent la forme d'un haricot, les tables basses se font rondes et le tapis imite la forme de la terre. Le pouf devient le roi du salon et les fauteuils bulle permettent de cocooner tout en douceur. Côté petits objets, des miroirs aux vases en passant par les lampes tout est rond.

Les œuvres originales pour personnaliser son chez-soi

Pendant le confinement, beaucoup de confinés se sont découvert des talents de peintres, de sculpteurs ou de potiers. Des œuvres faites maison sont venues orner les murs et s'afficher sur Instagram et Pinterest.

D'autres moins aventureux préfèrent acquérir des œuvres originales pour remplacer les affiches et autres cadres que l'on trouve partout. Les sites comme «Artsper», «KAZoArt» ou «Artalistic» sont devenus des références pour tous ceux souhaitant acquérir des dessins, photographies ou peintures à nulles autres pareilles.

Décoration, cinq comptes Instagram à suivre Instagram est une mine d'or pour tous ceux qui cherchent des idées déco. Sur «Deco Tendancy», les amateurs de design sont sûrs de trouver leur bonheur. Les Green addicts et amateurs de belles plantes d'intérieur feront un tour sur «Urbanjungleblog» avant de choisir le cactus ou le bonsaï à adopter. Sur «Madedotcom», ceux qui veulent être à la pointe de la mode trouveront répertoriées les dernières tendances à ne pas rater. «Thesocialitefamily» est un compte plein d'originalité tenu par une famille amatrice de belles choses. Quant à «RachelStyliste»? elle partage ses bons plans en matière de déco bohème chic.

