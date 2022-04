Les 5 plus belles piscines d’hôtels de Paris

Tour d’horizon des plus beaux bassins de la capitale. crédit photo : Getty Images

Paris est le temple du luxe et du raffinement. La capitale compte de nombreux palaces et hôtels de prestige, écrins d’exception pour des piscines toutes plus incroyables les unes que les autres. Tour d’horizon des plus beaux bassins où se prélasser à l’écart de la frénésie urbaine.

Le Bristol

Qui n’a jamais rêvé de faire des longueurs en admirant Paris vue d’en haut? C’est ce que propose l’hôtel Bristol: au 6e et dernier étage du palace, les chanceux peuvent accéder à une piscine qui surplombe toute la ville, face au Sacré Cœur et à la Tour Eiffel. Le revêtement en bois associé aux immenses baies vitrées et à une grande fresque murale donne l’impression d’embarquer à bord d’un paquebot. Un lieu d’exception réservé à la clientèle de l’hôtel.

122 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Chambre à partir de 1.100 euros

Le Royal Monceau

Le spa My Blend by Clarins de l’hôtel Royal Monceau abrite l’un des plus grands bassins jamais conçus dans un palace: 23 mètres de long! Immaculée et baignée de lumière naturelle, la piscine imaginée par Philippe Starck est l’endroit parfait pour se ressourcer.

37 avenue Hoche - 75008 Paris

Accès possible pour les clients extérieurs à l’hôtel.

À partir de 2h de soin au spa: accès gratuit à la piscine /À partir d’1h30 de soin: accès avec un supplément de 50 euros .

Le Ritz

L’hôtel le plus mythique de la capitale s’est refait une beauté il y a quelques années. La piscine , d’une longueur de 16 mètres, est à l’image du lieu tout entier: majestueuse et raffinée. L’eau est d’un bleu quasi irréel, changeant au fil des heures de la journée. Les colonnes, les fresques et le faux plafond nous transportent bien loin de Paris . Une adresse sélect réservée aux happy few: seuls les membres du Club privé et les clients de l’hôtel peuvent y accéder.

15 place Vendôme - 75001 Paris

Chambre à partir de 2.000 euros

Shangri-La

À deux pas de la Tour Eiffel, le Shangri-La ouvre l’accès à sa somptueuse piscine de 15 mètres de long imaginée par le designer Pierre-Yves Rochon. Le carrelage bleu et blanc plonge le visiteur dans un décor digne de la Grèce antique et le ciel peint sur le plafond invite à l’apaisement. L’immense baie vitrée fait entrer la lumière, et s’ouvre sur une terrasse de 94 mètres carrés. De quoi vous sentir comme un poisson dans l’eau.

10 avenue d’Iéna - 75116 Paris

Accès au spa pour la journée: 160 euros - Accès au spa pour la demi-journée en complément d’un soin: 75 euros .

Hôtel Cheval Blanc

Impossible de ne pas mentionner la sublime piscine de l’hôtel Cheval Blanc, qui a ouvert ses portes au cœur de la nouvelle Samaritaine . Au sein du spa signé Dior, vous découvrirez un bassin de 33 mètres de long. La mosaïque créée par Michael Meyer dans un camaïeu de bleu a demandé un an de travail. Aux murs, les photos de l’artiste Oyoram transportent les baigneurs en bord de Seine. Une parenthèse de plénitude loin de l’effervescence parisienne.

8 quai du Louvre - 75001 Paris

Piscine réservée aux clients de l’hôtel et aux membres du Club

Chambre à partir de 1.550 euros /nuit

A lire aussi:

5 hôtels spa à moins de 2h de Paris

Les 5 plus belles piscines publiques de Paris

Dossier spécial piscine