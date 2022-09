Les 5 grands crus de Bourgogne les plus chers

Les grands crus de Bourgogne s’inscrivent comme les vins les plus recherchés. crédit photo : Getty Images

Année après année, les grands crus de Bourgogne s’inscrivent comme les vins les plus recherchés et les plus désirables par les amateurs du monde entier. Une raison qui explique l’envolée des prix de ces flacons hors norme, produits en des quantités infimes. Chaque semestre, le site de vente aux enchères en ligne Idealwine.com recense les plus belles ventes du moment. Voici le top 5 du premier semestre 2022 des vins de Bourgogne.

33.000 euros pour une bouteille de Musigny Grand Cru 2006 du domaine Leroy

Lalou Bize-Leroy est une vigneronne mythique de Bourgogne. Un temps co-gérante du domaine de la Romanée-Conti, elle a pris la suite de son père pour porter le domaine Leroy au sommet. Il est constitué de près de 22 hectares des terroirs les plus réputés de la Côte-d’Or: Chambolle-Musigny, Musigny grand cru, Volnay-Santenots, Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée, Richebourg, ou encore Clos-Vougeot. Lalou Bize-Leroy est l’une des premières à introduire la biodynamie en Bourgogne en 1988.

Le grand cru Musigny se situe dans la partie nord de la Côte de Nuits, dans le petit village de Chambolle-Musigny. Il s’étend sur 10,85 hectares et se partage entre une dizaine de vignerons, dont le domaine Leroy. Il produit parmi les vins plus racés et voluptueux de Bourgogne.

31.620 euros pour une bouteille de Romanée-Conti 2015 du domaine de la Romanée-Conti.

Il est rare que la Romanée-Conti se fasse souffler la première place de ce classement. Cette propriété est cogérée par la famille de Villaine et la famille Leroy. Le domaine de la Romanée-Conti constitue un véritable mythe, vénéré dans le monde entier, à tel point que les amateurs sont prêts à dépenser des fortunes pour acquérir un flacon de ce vin exceptionnel. Ce grand cru, situé dans le village de Vosne-Romanée, mesure 1,80 hectare. Il est la propriété exclusive du domaine de la Romanée-Conti, ce qui en fait donc un “monopole”.

23.760 euros pour une bouteille de Criots-Bâtard-Montrachet 2005 du domaine d’Auvenay

Situé à Auxey-Duresses, le domaine d’Auvenay est également la propriété de Lalou Bize-Leroy. Il est considéré comme produisant les meilleurs chardonnays du monde. Composé de seulement 3,87 hectares de vignes, il est constitué des parcelles que Lalou Bize-Leroy a héritées de son père Henri Leroy. Également conduites en biodynamie, les parcelles se situent aussi bien en Côte de Nuits qu’en Côte de Beaune, tel ce Criots-Bâtard-Montrachet, situé à Chassagne-Montrachet. Mesurant 1,57 hectare, il se partage entre une dizaine de propriétaires.

17.608 euros pour une bouteille de Musigny 2005 du domaine Georges Roumier

Voici une deuxième cuvée de Musigny grand cru dans ce top 5 du premier semestre 2022. Celle-ci provient du domaine Georges Roumier, actuellement dirigé par Christophe Roumier, considéré comme un surdoué de la vinification. Sa parcelle de Musigny grand cru est minuscule (10 ares) et produit en moyenne un fût de ce précieux élixir, à savoir 300 bouteilles. Une rareté qui explique aisément les prix exorbitants que cette cuvée peut atteindre aux enchères.

7.068 euros pour une bouteille de Corton Charlemagne 2010 du domaine Coche-Dury

Voici l’un des domaines mythiques de la Côte de Beaune. Jean-François Coche-Dury, aujourd’hui secondé par son fils Raphaël qui reprend progressivement les rênes du domaine, produit des vins blancs parmi les plus recherchés du monde entier. Ses premiers crus de Meursault s’arrachent aux enchères, tout comme son Corton Charlemagne, le seul grand cru blanc de la colline de Corton, qui domine Beaune.

