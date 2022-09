Les 4 montres qui vont marquer la rentrée 2022

Les montres haut de gamme font elles aussi leur rentrée. crédit photo : Tag Heuer

Pour donner du rythme à cette rentrée, les horlogers lancent de nouveaux modèles tous plus audacieux les uns que les autres. Des garde-temps chargés d’histoire ou tout simplement ultra-performants sur le plan technique sans perdre en élégance.

La Pelagos 39 de Tudor

C’est LE nouveau modèle de chez Tudor. Une Submariner dédiée à la plongée technique. La Pelagos 39. Une montre haut de gamme élégante, qui bénéficie pour l’occasion d’un ambassadeur de marque: David Beckham . Boîtier de 39mm, index lumineux, cadran sombre: la montre de chez Tudor est la bonne surprise de la rentrée.

Présentée lors des Geneva Watch Days, le garde-temps en titane Grade 2 est proposé à la vente pour 4.140 euros . Un bel objet qui convaincra aussi bien les nageurs à la recherche d’une montre performante (étanchéité à 200m) que les amateurs de belles montres au poignet.

Une Cartier de légende aux enchères

Les montres d’occasion ne sont pas en reste pour cette rentrée 2022. Surtout lorsqu’il s’agit d’un modèle d’exception chargé d’histoire. C’est le cas de la montre Cheich de chez Cartier. Elle sera mise aux enchères le 30 septembre prochain par la maison Sotheby’s. Ce modèle rare et singulier ne pouvait être porté que par les vainqueurs du Paris-Dakar, à condition de gagner le rallye à deux reprises, d’affilée, et dans la même catégorie.

Seuls Hubert Auriol et Gaston Rahier y sont parvenus. Imaginée par Alain-Dominique Perrin en 1983, elle est estimée entre 200.000 et 400.000 euros . C’est qu’en plus de la légende autour de la montre, le travail d’horloger est incroyable. Le boîtier en or rouge, jaune et blanc est sublimé par un cadran de même couleur qui arbore des chiffres romains et des aiguilles de type glaive. La couronne de remontoir est, elle, ornée d’un saphir cabochon.

La montre 100% Porsche de chez Tag Heuer

Un mariage qui résonne comme une évidence. Tag Heuer et Porsche s’associent pour délivrer en cette rentrée une montre d’exception, la TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Édition. Le chronographe reprend la teinte bleu glacier de la berline électrique Taycan.

Cette édition spéciale au cadran bleu dynamique fait aussi bien écho aux courses automobiles qu’aux circuits imprimés électroniques. Le boîtier en titane 45 mm de la montre est assorti à une lunette en céramique d’une échelle de 0 à 400 en référence au bolide du constructeur automobile. Les propriétaires de Porsche pourront profiter, via l’ application Wear OS My Porsche, d’informations liées à la batterie, l’autonomie ou le kilométrage de leur voiture, directement depuis leur montre. Prix de vente? 2.600 euros .

Audemars Piguet voit la vie en bleu

Audemars Piguet frappe également un grand coup en cette rentrée avec une Royal Oak à calendrier perpétuel. Une version de plus pour le garde-temps qui fête ses 50 ans en 2022. Vêtue d’un bleu vif et rayonnant, la Royal Oak Quantième Perpétuel en céramique bleu est sublimée par des index en or blanc 18 carats. De quoi justifier le prix du garde-temps haut de gamme proposé à la vente à 100.000 euros .

