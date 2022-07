Léna, 15 ans, auteure d'une série sur le PSG : "Il y avait 0,5% de chances que ça aboutisse "

À 15 ans, Léna Jennequin a déjà réalisé l'un de ses rêves. Cette saison, la lycéenne a reçu le feu vert du Paris Saint-Germain pour réaliser la série Face à leur destin dans l'intimité de quatre jeunes du PSG. Le casting : Eden Le Guilly et Katia Imarazene, 16 ans, du centre de formation féminin, et le binôme formé par Adam Ayari et Younes Idder, 14 ans, en préformation masculine. Une série de jeunes par des jeunes : c'est ce dont Léna nous a parlé.

"Même si c'est paradoxal, avoir du tournage et du montage m'a rendue meilleure à l'école."

Depuis toute petite, je faisais pas mal de vidéos, des courts-métrages. Quand j'avais six ou sept ans, j'ai commencé à faire plein de petites vidéos sur le téléphone de mes parents. J'ai fait ça toute mon enfance, c'était vraiment ma passion. Au début, ce n'était qu'un passe-temps, je ne m'imaginais pas du tout en faire mon métier. Et puis quand je suis rentrée au collège, je me suis dit que je voulais vraiment faire cela plus tard. J'ai réalisé que je pouvais en faire mon métier. L'année dernière, j'ai participé au Concours Moteur !. J'ai été lauréate, et avec tous les lauréats, on est partis au Festival de Cannes pour monter les marches et recevoir un prix remis des mains de Thierry Frémaux. C'était incroyable, inoubliable. Ça m'a confortée dans l'idée que je voulais faire cela plus tard.Mes parents sont passionnés par le foot et le Paris Saint-Germain. Depuis toute petite, je regardais les matchs, je suivais l'actualité, etc. Je n'ai jamais fait de foot, mais j'ai toujours aimé le regarder, le suivre.Je suis en seconde au lycée Hoche de Versailles, je passe en première l'année prochaine. C'était un peu compliqué au début d'allier les cours et le projet : j'allais au lycée, et dès que j'en sortais, j'allais sur le tournage, puis je faisais mes devoirs, puis du montage... C'était assez chargé comme journées, mais je me suis adaptée, j'ai pris le rythme. En cours, il fallait que je donne le maximum pour faire ce qui est cool après : le tournage. Même si c'est paradoxal, avoir du tournage et du montage m'a rendue meilleure à l'école.