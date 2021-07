Le quatrième Salon d'Art naïf se tiendra en août en Baie de Somme

L'Art naïf, un monde joyeux et onirique à découvrir à Saint-Valery-sur-Somme crédit photo : Shutterstock

Depuis 2018, Saint-Valéry-sur-Somme accueille des artistes d'Art naïf venus du monde entier. Bien loin des clichés de peintures enfantines un peu mièvres, l'Art naïf souffle un air frais, joyeux et poétique sur l'univers de la peinture. Cette année encore, les visiteurs ne seront pas à l'abri d'heureuses surprises.

L'Art naïf ou la poésie sur toile

Les artistes naïfs ont une façon bien personnelle de peindre. Souvent autodidactes, ils travaillent d'instinct avec une spontanéité qui leur est propre. Chaque artiste se constitue un langage bien à lui. Leurs œuvres sont marquées par une innocence et une sincérité du regard. Les couleurs éclatantes, l'aplatissement des perspectives, la simplification du dessin peuvent évoquer à première vue les coloriages enfantins. Toutefois, comme le disait Picasso: "Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant." Sous ses apparences de facilité, l'Art naïf cache des conventions techniques, une stylisation et des harmonies de teintes qui sont bien loin d'être à la portée de tous. Dans le monde, cet art a donné naissance à de véritables écoles comme au Brésil, en Haïti ou en Europe centrale. C'est donc à un véritable voyage artistique que vous invite le Salon d'Art naïf qui se tiendra du 13 au 18 août à Saint Valery-sur-Somme.

Un jeune salon qui monte qui monte...

En 2018, Robert Cessac et sa femme, la peintre brésilienne Rosana de Paula-Cessac, ont créé la première édition du Salon international d'Art naïf en Baie de Somme. Tout était réuni pour que le couple réussisse dans leur entreprise. La Baie de Somme est leur terrain de prédilection puisque, après avoir voyagé dans de nombreux pays, ils vivent depuis près de vingt ans au Crotoy où ils tiennent une maison d'hôtes aussi accueillante qu'artistique. Quant à la peinture naïve, Rosana la pratique depuis sa jeunesse. Robert, en mécène passionné, collectionne des œuvres venues du monde entier et est toujours à l'affût de nouveaux talents. Depuis quatre ans, le nombre de visiteurs au Salon d'Art naïf ne cesse de croître, raison pour laquelle il se tiendra cette année dans deux lieux emblématiques de Saint-Valery-sur-Somme: L'Entrepôt des Sels et l'ancien tribunal de commerce. Une vingtaine d'artistes internationaux y exposeront et feront connaître leur univers aux amateurs.

Tout un monde s'expose à Saint-Valery-sur-Somme

Il vous faudra le voir pour le croire, mais chacun des artistes exposés a un imaginaire et un savoir-faire qui ne ressemble à aucun autre. Voici quelques-uns venus d'Allemagne, du Brésil, du Chili, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et bien entendu de France: Marie Amalia Bartolini est une peintre française à la technique impressionnante ; elle peint sur des plaques de verre, tout d'abord côté face, puis recommence côté pile. Cette technique demande une parfaite maîtrise et a un rendu particulier, à la fois doux et ciselé. L'initiatrice du salon, Rosana de Paula-Cessac, expose ses scènes de la vie quotidienne au Brésil. Des tableaux sereins et joyeux qui ont fait sa réputation. Soprano, danseuse de tango et peintre, l'Allemande Deborah Gutman vous fera découvrir ses compositions colorées qui tirent parfois vers l'abstrait. Quant à Tito Lucaveche, artiste chilien installé à Madrid, c'est la vie des cafés, des restaurants et des rues en Espagne qui l'inspire et lui vaut son succès. Et pour finir, à 82 ans, Henry Vitor Santos vous invite à vous promener dans ses paysages où l'homme aspire à vivre heureux et en paix. Le reste, vous le découvrirez en vous rendant au Salon d'Art naïf de Saint-Valery-sur-Somme.

Le Douanier Rousseau, le premier des génies naïfs Le premier et le plus célèbre des peintres dits «naïfs» fut Henri Rousseau (1844-1910). Les tableaux du Douanier Rousseau touchent par leur spontanéité: pas de perspective linéaire, pas de technicité de haut niveau, mais l'expression d'une géniale sensibilité artistique immédiatement accessible à tous. Après avoir été moqué par ses contemporains, Rousseau est aujourd'hui reconnu comme un grand créateur. Ses tableaux sont exposés dans les plus grands musées internationaux. Peintre de paysages, il connut le succès avec ses jungles luxuriantes. N'ayant jamais quitté la France, il ignorait tout de la réalité de la forêt équatoriale. Qu'importe, c'est son imagination et son génie artistique qui faisaient tout.

