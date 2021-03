La folie Arsène Lupin souffle sur les falaises d'Etretat

Les touristes se pressent sur la plage d'Étretat en Seine-Maritime, sur les traces d'Arsène Lupin, popularisé dans le monde entier par la série Netflix. crédit photo : Shutterstock

Le phénomène est impressionnant. Le printemps à peine revenu, les touristes se pressent sur la plage d'Étretat en Seine-Maritime. Et pas seulement pour prendre l'air. En effet, les touristes se pressent chaque week-end sur la plage d'Étretat, sur les traces d'Arsène Lupin, popularisé dans le monde entier par la série Netflix.

Le succès mondial de la série Lupin sur Netflix

La série à succès Lupin est un phénomène mondial. Elle est portée par Omar Sy et tournée en partie à Étretat. Ainsi de nombreux fans d'Arsène Lupin se sont rendus sur place pour visiter mais pas seulement. «On avait hâte de voir ça et puis on espérait voir Arsène Lupin faire le tournage de la saison 2», confiait une fan à des journalistes de France 2.

Un engouement ressenti dans toute la station. Le musée Lupin est fermé mais la boutique restée ouverte a été dévalisée. «On a un flux touristique comme un mois d'août en ce moment», explique Sabrina Carpentier, vendeuse Le Clos Lupin. En une semaine, la boutique a réalisé un mois de vente. Certains professionnels du tourisme ont bien senti le filon en proposant des forfaits «Sur les traces d'Arsène». L'aiguille creuse est une falaise au cœur de l'intrigue. Selon la légende, le butin de Lupin se trouverait à l'intérieur.

Un escape game pour trouver le trésor d'Arsène Lupin

C'est le cas de l'hôtel du Donjon. Un lieu central pour le personnage puisque qu'un ouvrage signale l'existence de souterrains autour du Donjon. Ils furent découverts lors de la création du Chemin de Fer, entre 1880 et 1900. Beaucoup de mystères entourent encore la vie d'Arsène Lupin, personnage imaginaire de Maurice Leblanc, dont celui de sa naissance.

Raymond Lindon ancien Maire d'Étretat publie en 1949 «Le secret des rois de France ou la véritable identité d'Arsène Lupin» sous le pseudo de Valere Catogan (anagramme d'avocat général). Il raconte qu'en 1864, Auguste Victor Pollet, alors intendant du Donjon, découvrit sur le perron un nouveau-né dans un couffin, enveloppé de langes et portant un bavoir brodé de la lettre N. Le nom de Napoléon Sieur lui fut attribué, anagramme (sans les O) d'Arsène Lupin.

Niché dans un écrin de verdure à 10 minutes à pieds de la plage et du centre-ville, l'Hôtel le Donjon propose aujourd'hui aux fans un séjour d'une nuit pour percer les mystères d'Arsène et bien d'autres encore. Il comprend un escape game dans le cabinet de curiosités de l'hôtel à la recherche de Madeleine, qui serait l'une des premières pensionnaires des lieux, à l'époque d'Arsène Lupin.

Inspirés par la légende du trésor des Rois de France caché dans l'Aiguille Creuse, les barmen Adam et Tristan ont aussi imaginé un cocktail énigmatique à base de pomme et de lait de Normandie, d'agrumes d'Italie, d'agave du Mexique, de thé des Indes et du miel du Donjon. Servi dans une fiole, celle-ci laissera apparaître la recette du cocktail une fois vide.