L’exposition à voir: le Paris de Raoul Dufy au musée de Montmartre

Jusqu’au 2 janvier 2022, retrouvez l’œuvre parisienne de Raoul Dufy exposé dans son ancien atelier devenu musée crédit photo : Guillaume Baviere from Stockholm, Sweden

Le musée de Montmartre est un lieu d’exception niché en bordure des vignobles du Clos Montmartre. Dans cet endroit magique vous attend, jusqu’au 2 janvier 2022, l’exposition consacrée au Paris peint et dessiné par Raoul Dufy. Près de deux cents œuvres représentant des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel, les Invalides ou bien sûr Montmartre. Cet univers plein de couleurs et de fantaisie met du baume au cœur.

Le musée de Montmartre, écrin d’une exposition magnifique

Avant de devenir un musée dans les années 1960, cette bâtisse nichée au 12 de la rue Cortot, au cœur de la Butte, fut un haut lieu de création. Renoir y eut son atelier, tout comme Emile Bernard, Raoul Dufy ou Suzanne Valadon. L’atelier de cette dernière a été reconstitué et est ouvert à la visite. La peintre s’y est installée en 1912 avec son fils Maurice Utrillo et son compagnon André Utter, tous deux également artistes.

En y pénétrant, vous y trouverez toute l’ambiance de l’époque. Sous une grande verrière, un chevalet et des pinceaux attendent encore l’artiste. Quant aux collections permanentes du musée, elles vous font revivre les grandes années de la Butte. Vous y découvrirez des témoignages de la vie trépidante des ateliers et de l’ambiance animée des cabarets. Une salle est même dédiée au French Cancan et une autre au célèbre cabaret du Chat Noir.

Les jardins Renoir, un véritable havre de paix

Les jardins du musée portent le nom d’Auguste Renoir qui vécut en ces lieux entre 1875 et 1877 et y peignit plusieurs de ses chefs-d’œuvre comme le Bal du Moulin de la Galette ou la Balançoire. Cette dernière qui a servi de modèle au peintre est toujours là et est devenue un sujet hautement instagrammable.

Les jardins descendent vers la rue Saint-Vincent, offrant aux visiteurs des espaces secrets et totalement inattendus à Paris. Vous y longerez un petit bois planté d’érables et de sycomores. La gloriette, immortalisée par Suzanne Valadon dans un de ses tableaux, a été reconstituée. Un chemin descend vers les vignes et offre une vue imprenable sur le mythique Lapin Agile, doyen des cabarets de montmartrois. Dans le jardin du haut, prenez le temps de vous attarder au café Renoir pour profiter de cet endroit magique totalement déconnecté de l’agitation contemporaine.

Le Paris de Raoul Dufy, une exposition pleine de charme

En 1900, à l’âge de 23 ans, Raoul Dufy débarque de sa Normandie et découvre Montmartre. Il installe son atelier dans ce musée qui lui rend hommage aujourd’hui. Depuis le sommet de la Butte, il découvre Paris, ses toits et ses monuments. Dès 1902, il commence à peindre ces panoramas urbains vus du haut. Peintures, aquarelles, gravures sur bois, tapisseries, Paris devient la muse de Raoul Dufy.

Cette exposition vous donne à découvrir des œuvres joyeuses, hautes en couleurs et poétiques. Un des chefs-d’œuvre présenté est un immense paravent qui offre un panorama aérien de la ville. La toute jeune Tour Eiffel semble vivante, la Seine serpente parmi les monuments et les immeubles. Le bleu, le rose et le violet dominent cette composition féerique et résolument moderne. En 1937, pour l’Exposition internationale des arts et des techniques, la Compagnie parisienne de distribution d’électricité commande à Dufy une immense fresque. En résulte la plus grande peinture du monde: 600 mètres carrés de panneaux racontant l’histoire de la fée électricité. Installée au Musée d’art moderne de Paris, la fresque n’a pas été déplacée au musée de Montmartre. Vous y découvrirez néanmoins une version réduite de 6 mètres carrés qui vous donnera une belle idée de cet incroyable mélange de monuments, de vues bucoliques et de portraits de savants et inventeurs ayant participé à la naissance de l’électricité.

Les vignobles du Clos Montmartre Le long des jardins du musée, s’étend un terrain de 1 556 mètres carrés planté de 1 762 pieds de cépage Gamay et Pinot Noir. Le vignoble de Montmartre est un hommage à la tradition viticole ancestrale de la Butte. En 1933, des hommes se sont battus pour sauver ce terrain de l’appétit des promoteurs. Depuis cette époque, chaque année les vendanges sont effectuées par le Comité des Fêtes et d’Action Sociale de Montmartre et du 18ème arrondissement. La première fête des vendanges, en 1934, avait pour parrains Fernandel et Misstinguett. La tradition se perpétue avec une grande fête montmartroise tous les ans. Quant à la production, elle reste confidentielle. Quelques centaines de bouteilles sont produites chaque année et vendues aux enchères. Tous les bénéfices de cette vente reviennent à des œuvres sociales.

