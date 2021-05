L'avenir incertain de l'extravagant Palais Bulles de Pierre Cardin

Le décès de Pierre Cardin, le 29 décembre 2020, ravive les interrogations sur l'avenir du Palais Bulles, son extravagante propriété crédit photo : Shutterstock

Que va devenir le Palais Bulles, la demeure futuriste de Pierre Cardin juchée sur les hauteurs de l'Estérel, face à la Méditerranée ? Après le décès de son illustre propriétaire en décembre 2020, l'avenir de la villa est plus que jamais incertain. Musée ? Résidence d'artistes ? Une seule certitude : la disparition de ce joyau architectural du Hongrois Antti Lovag, classé au patrimoine des monuments historiques, serait une perte colossale.

Le Palais Bulles, une demeure hors normes sur les hauteurs de Cannes

Sur la Côte d'Azur, plus précisément à Théoule-sur-Mer, se dresse le Palais Bulles, une demeure à l'architecture futuriste unique en son genre, à mi-chemin entre un habitat troglodytique et un sous-marin tout droit sorti d'un roman de Jules Verne. Ici tout est rond, du sol au plafond: les murs, les fenêtres, mais aussi le mobilier ou la piscine. À l'originalité s'ajoute la démesure: 1.200 mètres carrés, 29 pièces dont 10 chambres et 11 salles de bains, un terrain de 8,5 hectares et un auditorium en plein air de 500 places.

"Un petit coin de paradis"

Construite par l'architecte hongrois Antti Long à la demande d'un riche industriel, la villa est acquise par Pierre Cardin en 1991 suite au décès de son propriétaire. Créateur avant-gardiste à qui l'on doit la robe bulle et la collection Cosmocorps inspirée de la conquête spatiale, le couturier est en osmose avec la demeure, qu'il surnomme son "petit coin de paradis". La villa à la vue imprenable sur la Méditerranée sert d'écrin pour des œuvres de designers et d'artistes contemporains. Elle abrite des défilés et des réceptions. Les célébrités s'y succèdent en marge du Festival de Cannes, et Renault, Microsoft, Dassault ou Rolls-Royce y organisent des événements.

Quel avenir pour ce joyau architectural?

Mise en vente en 2017 pour la coquette somme de 350 millions d'euros, la villa n'a toujours pas trouvé acquéreur. Les spécialistes de l'immobilier de luxe soulignent son caractère atypique et suggèrent de lui donner une fonction commerciale. Cristiano Raimondi, conservateur du Nouveau Musée national de Monaco, plaide de son côté pour que le palais soit ouvert à la visite, voire qu'il soit transformé en résidence d'artistes et puisse accueillir des étudiants en architecture et en design. On ignore aujourd'hui ce qu'il adviendra de cette villa mythique.

