L'amour dans les livres: 3 belles histoires à (re)découvrir

Une sélection de 3 livres pour rêver crédit photo : Shutterstock

L'été se prête à la lecture, tout particulièrement pour celles et ceux qui souhaitent rêver en se délectant de belles histoires d'amour. Des romances adolescentes aux classiques de la littérature, en passant par les « feel good stories », voici trois romans qui montrent que l'amour avec un grand A est plus vivant que jamais.

Un peu plus d'amour que d'ordinaire: le roman feel good

Pour rêver sur la plage avec de douces romances, le livre d'Émily Blaine, Un peu plus d'amour que d'ordinaire est idéal. L'ouvrage raconte les déboires de Valentine qui, entre le travail et les soins apportés à son père, peine à organiser sa vie jusqu'à sa rencontre avec Luke, un ancien rugbyman prêt à tout pour l'aider. Le sportif l'aidera à retrouver goût à la vie et donnera à cette prof d'art dans un collège l'envie de croire à nouveau en l'amour. Émily Blaine excelle dans les histoires de romance moderne et signe avec Un peu plus d'amour que d'ordinaire, son 14ème ouvrage. Les personnages, loin d'être simplistes, sont travaillés qu'il s'agisse de Valentine écrasée par l'ombre de son père ou Luke, le rugbyman retraité passionnément romantique. Un feel good roman à mettre entre toutes les mains cet été.

Poussière: les amours adolescentes

C'est un roman d'apprentissage dont l'intrigue se déroule au cœur de la société bourgeoise britannique du début du XXème siècle. Dans Poussière, Judith Earle, une fille de bonne famille du sud de l'Angleterre, vient d'avoir 18 ans. Elle vient de terminer ses études à Cambridge et retrouve, en revenant au domicile familiale, que ses cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des années ont eux aussi bien grandi. Le livre décrit les souffrances et les histoires d'amour pleines d'ambiguïté qui naissent à la fin de l'adolescence. Rosamond Lehmann, l'auteure, y dresse le portrait d'une société qu'elle a bien connue, au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale. Poussière lui permettra d'accéder à la notoriété. Un livre particulièrement recommandé aux adolescents qui se retrouveront dans le tourment des sentiments narrés par le personnage principal.

Le hussard sur le toit: un classique contemporain

Les comparaisons entre la pandémie et l'ouvrage de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, font florès. Si l'on parle souvent de la maladie (le livre raconte le début de l'épidémie de choléra au début du XIXème siècle en Provence) on oublie la dimension romantique de l'œuvre. Angelo, un révolutionnaire déserte l'armée italienne et tombe, au cours de ses pérégrinations, follement amoureux d'une femme mystérieuse au courage admirable. Les intrigues amoureuses et les réflexions philosophiques vont de pair dans ce roman d'aventures qui résonne avec notre époque. À la fois sensuel et exigeant, Le Hussard sur le toit devrait ravir les amateurs d'histoires d'amour sur fond de crise historique.

