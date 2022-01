Kim Kardashian, Britney Spears, Beyoncé: ces stars parodiées par Celeste Barber

L’humoriste Celeste Barber s’est fait connaître grâce à ses parodies hilarantes des célébrités crédit photo : Capture d’écran Instagram @celestebarber

Vous l’avez peut-être déjà vue sur Instagram où elle régale ses 8,7 millions d’abonnés avec ses parodies hilarantes et 100% décomplexées des mannequins, influenceuses et célébrités en tous genres. La recette du succès ? Un sens de l’humour aiguisé et une bonne dose d’autodérision.

Celeste Barber: actrice, comédienne, autrice et scénariste

Née en 1982 en Australie, Celeste Barber a grandi à Sydney. Elle est mariée à Api Robin alias #HotHusband, qui lui prête régulièrement main forte sur Instagram , et ils ont deux garçons. Elle est apparue dans plusieurs séries télévisées comme All Saints, Office Correctness, How Not to Behave et plus récemment The Letdown, diffusée sur Netflix . Elle a également travaillé comme scénariste pour la télévision.

Sur les conseils de l’un de ses partenaires à l’écran, elle se lance dans la comédie. Elle crée plusieurs spectacles, part en tournée aux États-Unis et au Royaume-Uni, termine finaliste du Melbourne International Comedy Festival et se produit à guichets fermés au festival Sydney Comedy ou au Fringe Festival d’Edimbourg.

Rihanna, Cindy Crawford, Gwyneth Paltrow: d’hilarantes parodies de stars

En 2015, Celeste Barber commence à poster des photos où elle parodie les stars sur son compte Instagram. À gauche de l’image, la photo d’une célébrité dans une tenue légère, un décor de rêve ou une pose improbable. À droite la version décalée de l’humoriste, réalisée avec les moyens du bord et à grand renfort d’autodérision. Car Celeste Barber ne craint pas le ridicule, et elle assume totalement son corps, loin des stéréotypes. «Au début, je ne l’ai pas pensé comme un truc body positive. C’était plutôt: «voilà comment les stars sortent des piscines» Et moi j’étais là: «non, voilà à quoi ça ressemble quand on sort d’une piscine»».

En accentuant le contraste, l’Australienne dénonce avec humour les plastiques retouchées et les corps standardisés des people. «Certaines célébrités sur Instagram semblent penser que nous, les personnes non-riches et non-privilégiées, sommes idiotes au point de croire que tout ce qu’elles publient est réel. Je veux montrer à quel point ça peut être ridicule, pour quelqu’un de «normal», de reproduire ces photos» expliquait-t-elle à Buzzfeed.

Tenter de refaire une posture de yoga de Gisele Bündchen ou Miranda Kerr, poser sur une bouée d’enfant pour imiter Britney Spears dans sa piscine, ou à côté d’un minuscule sapin de Noël pour moquer la folie des grandeurs de Mariah Carey… Des sœurs Hadid à la famille Kardashian, de Rihanna à Victoria Beckham ou Miley Cyrus, Celeste Barber n’épargne personne, et cela plaît! Elle compte désormais 8,7 millions d’abonnés, dont Marion Cotillard, Sharon Stone, Drew Barrymore, Amy Schumer ou Diane Keaton. Tout le monde l’adore, y compris les stars parodiées qui réagissent la plupart du temps avec beaucoup d’humour, à l’image de Gwyneth Paltrow ou Cindy Crawford.

Une anti-it girl devenue influenceuse

En septembre 2018, Celeste Barber a tourné trois vidéos avec le styliste Tom Ford à l’occasion de la Fashion Week de New-York. On la voit essayer d’apprendre à défiler sur un podium ou tenter de voler des vêtements haute-couture. La même année, elle a publié son premier livre, Celeste Barber - Challenge Accepted, dans lequel elle raconte comment ne pas devenir une it girl, suivi d’un livre jeunesse un an plus tard.

Désormais aussi célèbre que certaines des stars qu’elle imite, Celeste Barber n’hésite pas à mettre sa notoriété au service de grandes causes. En janvier 2020, elle a créé une cagnotte sur Facebook pour soutenir les pompiers luttant contre les incendies en Nouvelle-Galles du Sud, et récolté près de 30 millions d’euros en quelques jours.

Propulsée icône du mouvement body positive, elle a récemment collaboré avec la marque de lingerie australienne Bras N Things pour créer et incarner une collection inclusive à la fois confortable et sexy. Photos garanties sans retouches!

Les comptes «body positive» les plus populaires d’Instagram Ashley Graham , mannequin plus size, encourage ses 16,1 millions d’abonnés à s’aimer tels qu’ils sont. Ancienne mannequin, l’influenceuse britannique Danae Mercer (2,4 millions d’abonnés) dénonce les clichés mettant en scène des corps soi-disant parfaits en montrant comment les poses, la lumière ou l’angle modifient la silhouette. Megan Jayne Crabbe , connue sous le nom Bodyposipanda, prône l’acceptation de soi et lutte contre la grossophobie (1,3 million d’abonnés). En France, on suit les comptes de @coucoulesgirls , petit concentré de bienveillance, d’humour et d’autodérision (643.000 abonnés) et @douzefevrier , «une grande brûlée qui aime la vie et qui apprend à s’aimer» (609.000 abonnés).

