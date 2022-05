Julia Roberts, Charlize Theron, Robert Pattinson: combien gagnent les égéries du luxe?

Les marques du luxe sont prêtes à payer des fortunes pour promouvoir leurs produits de beauté. crédit photo : Capture d’écran Instagram @charlizeafrica

Les marques de luxe dépensent des sommes astronomiques pour promouvoir leurs produits de beauté. À coups de millions, elles font appel à des égéries qui prêtent leur image à un parfum ou une gamme de cosmétiques. Quel est le montant de ces contrats? Qui sont les célébrités qui ont touché le jackpot?

Le “celebrity marketing”, une stratégie payante

Le marché de la beauté mise sur le “celebrity marketing” pour promouvoir ses produits. Les marques courtisent les acteurs, mannequins et autres stars à la notoriété internationale, qui monnaient à prix d’or l’utilisation de leur image et de leur nom. Les cachets payés par les grands noms du luxe explosent. Certaines marques s’adaptent aux modes et aux tendances en faisant appel à la star montante du cinéma ou d’une série Netflix, tandis que d’autres préfèrent s’attacher les services d’une égérie sur la durée. Il faut compter en moyenne 1 à 2 millions d’euros par an pour un contrat avec une célébrité.

Égéries beauté: des contrats pouvant rapporter gros

Si les marques de luxe n’ont jamais rechigné à mettre la main au porte-monnaie, c’est à partir des années 2000 que l’on observe une hausse spectaculaire des cachets proposés aux stars du grand écran. En 2003, Chanel débourse 12 millions de dollars pour voir l’actrice australienne Nicole Kidman vanter sa plus célèbre fragrance, le N°5 . La démesure ne s’arrête pas là, puisque la publicité de 2 minutes réalisée par le metteur en scène Baz Luhrmann aurait coûté la modique somme de 33 millions de dollars , soit le plus gros budget jamais dépensé pour un film publicitaire à l’époque.

En 2012, Brad Pitt devient le premier homme à promouvoir le célébrissime parfum et empoche un chèque de 7 millions de dollars au passage. Une autre compatriote de Nicole Kidman, Cate Blanchett, aurait pour sa part touché 10 millions de dollars pour prêter son image au parfum Sí de Giorgio Armani.

Égérie de Lancôme depuis 2010, Julia Roberts aurait signé un premier contrat de 20 millions de dollars . La marque aurait ensuite déboursé 50 millions de dollars pour s’assurer les services de la star de Pretty Woman et Erin Brockovich pour 5 ans de plus. Comme le clame l’actrice, “La vie est belle!”

Dior, les stars adorent

En 2012, Dior choisit Robert Pattinson, star montante révélée par la franchise Twilight, pour représenter son parfum L’Homme . À la clé, 12 millions de dollars pour un contrat de 3 ans, qui sera renouvelé. Si la somme est rondelette, c’est toutefois moins que les 28 millions de dollars qu’aurait déboursé la marque pour s’offrir les services de Natalie Portman durant 3 ans là aussi.

Égérie du parfum Miss Dior depuis 2010, l’actrice est également le visage du rouge à lèvres Rouge Dior . Le prix de la longévité revient toutefois à Charlize Theron. La comédienne sud-africaine aurait signé un contrat de 11 ans d’un montant record de 55 millions de dollars pour promouvoir le célèbre parfum J’adore , soit un salaire annuel de 5 millions de dollars .

A lire aussi:

Le 30 Montaigne: nouveau temple du luxe de Dior

Léna Situations X Dior: un impact qui se chiffre en millions de dollars

Úrsula Corberó, Anya Taylor-Joy, Phoebe Dynevor… Ces actrices Netflix qui valent de l’or pour les marques