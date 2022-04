Idée week-end : visitez Toulouse pour voir la vie en rose

Un séjour à Toulouse est la garantie d’une bouffée d’optimisme et de moments agréables sous le soleil du Midi crédit photo : Shutterstock

Avec 2.000 heures d'ensoleillement par an, 160 parcs et jardins et des promenades le long de la Garonne et du canal du Midi, Toulouse est une ville où il fait bon flâner. La place du Capitole, la basilique Saint-Sernin, le couvent des Jacobins, la Cité de l'espace : voici 4 lieux à visiter pour apprendre à connaître la ville si chère à Claude Nougaro.

La place du Capitole, le cœur de la ville

Le Capitole, emblème de la ville

Chaque Toulousain a un souvenir ou une anecdote sur la place du Capitole. Un rendez-vous amoureux, regarder un match, danser, manifester ou se recueillir, la place est un lieu chargé de vie et d'histoire. Le Capitole, emblème de la ville, fut construit au XIIe siècle comme siège du pouvoir communal par les Capitouls. Le palais se distingue par sa magnifique façade néoclassique. Conçue pour mettre en valeur cette belle façade, la place elle-même date des XVIIIe et XIXe siècles. Sur le sol, vous pourrez admirer le symbole de Toulouse, la croix occitane. Dessinée par Raymond Moretti, elle représente les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année et les 12 heures du jour. L'artiste a également réalisé la galerie des Arcades, autour de la place. C'est un ensemble de 29 tableaux évoquant chacun une période de l'histoire de Toulouse et de ses alentours. Tous les jours, un marché à l'accent occitan vous accueille sur cette majestueuse place.

La basilique Saint-Sernin, un joyau de l'architecture romane

La basilique Saint-Sernin

La basilique Saint-Sernin est la plus grande église romane encore conservée en France . Ses dimensions majestueuses en ont fait une étape incontournable pour les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Toutefois, au départ l'église fut construite au XIe siècle pour recueillir les reliques de Saturnin, premier évêque de Toulouse. En 250 après J.-C., Saturnin de Toulouse (devenu avec le temps Sernin) prêcha l'Évangile avant de mourir en martyr. L'histoire raconte que des païens demandèrent à Saturnin de participer au sacrifice d‘un taureau au nom de l'empereur. Le chrétien refusa. Il fut alors attaché au taureau et traîné par la bête jusqu'à son dernier souffle. La rue de Taur qui descend de la place du Capitole à la basilique doit son nom à cet événement. Au XVIIIe siècle, on érigea un magnifique sarcophage baroque pour accueillir le tombeau du saint. On peut l'admirer aujourd'hui. Il est surmonté de la figure de Saturnin entouré d'un baldaquin. Toutefois, Saturnin n'est pas le seul saint dont les reliques reposent dans la basilique. On dit d'ailleurs que seul le Vatican en possède un plus grand nombre. Plus de 200 morceaux d'os, des objets saints et même des fragments de la couronne d'épines ont été acquis par la paroisse au fil des siècles. Un guide audio vous contera toutes les légendes accompagnant ces objets sacrés. Quant aux amateurs d'art roman, ils passeront des heures à se perdre dans la contemplation des 260 chapiteaux.

Au couvent des Jacobins, bienvenue au Moyen Âge

le couvent des Jacobins est un lieu magique

Le couvent des Jacobins est un merveilleux vestige de l'art médiéval. Édifice gigantesque à la fois sobre et original, il conserve une église unique en son genre. D'aspect austère à l'extérieur, on est frappé quand on y pénètre par sa luminosité, la légèreté de ses voûtes et sa double nef qui se termine par un spectaculaire palmier de pierre à 22 nervures. Quant au cloître construit en 1310, il symbolise le Paradis. En circulant dans ses galeries, vous pourriez bien vous imaginer en héros du roman d'Umberto Eco Au nom de la rose .

D'ailleurs, tout est fait pour rendre les visites interactives et amusantes pour les petits et les grands. Jeux sur tablette, parcours en famille avec un sac découverte, animations diverses, le couvent des Jacobins est un lieu magique apprécié par les enfants. Ils aiment tout particulièrement se lancer à la recherche des Rigol'héros. Grâce à un jeu sur tablette, ces drôles de petits personnages se cachent aux quatre coins du couvent et permettent de découvrir le site en s'amusant.

Passez une journée en orbite à la Cité de l'espace

Cité de l'espace de Toulouse

Observer le soleil au télescope, monter à bord de la station Mir, puis dans une capsule Soyouz ou partager la vie des astronautes , c'est entre autres les activités proposées par la Cité de l'espace. Prévoyez au moins 6 heures pour cette visite loin de la terre. La Cité propose 2.500 mètres carrés d'expositions interactives pour devenir incollable sur la Terre et l'Univers, pour tout savoir sur les vols spatiaux et même pour apprendre à prévoir la météo. Dans les jardins de cinq hectares, vous découvrirez des répliques grandeur nature d'engins spatiaux et un grand télescope. Un cinéma IMAX® sur écran géant diffuse des films passionnants. Quant au planétarium interactif, il vous emmène dans les étoiles.

Une visite guidée de Toulouse à vélo

Visiter Toulouse à vélo avec un guide semble un moyen idéal de découvrir la Ville rose. Toulouse Bike Tour propose différents circuits adaptés à vos envies. Vous pourrez ainsi en 2 ou 3 heures voir les incontournables de Toulouse, mais aussi prendre le temps de parcourir ses jolies rues, de faire des dégustations de produits locaux ou encore de flâner au bord du canal du Midi. Voilà une belle approche de la douceur de vivre toulousaine en quelques coups de pédales!

