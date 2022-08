Idée week-end : séjournez dans les plus luxueux palaces de la planète

Découvrez ces établissements de luxe, tous plus impressionnants les uns que les autres crédit photo : Shutterstock

De la Chine au Japon en passant par la Grèce ou le sud du Mozambique, découvrez les plus luxueux resort au monde.

Prendre de la hauteur à Shanghai

Freiné par la pandémie, le J Hotel Shanghai Tower a ouvert ses portes à Shanghai en juin 2021. Un palace unique. Le plus haut du monde, culminant à 632 mètres soit 200 mètres de moins que le Burj Al Arab (828 mètres de haut). L'hôtel occupe les 84e, 105e et le 120e étage de la tour qui compte 128 étages. Si les premiers prix des chambres sont à 400 euros la nuit , la suite la plus luxueuse avec sauna privé et chandelier en cristal coûte près de 8.660 euros la nuit . Le restaurant panoramique est situé au 120e étage et la piscine de l'hôtel au 88e étage.

Le joyau japonais du Ritz

C'est l'un des 5 complexes de la branche ultra premium de la chaîne d'hôtels Ritz-Carlton. Le Higashiyama Niseko Village et l'un des palaces les plus luxueux du monde. Le prix moyen d'une nuitée est de 1.500 euros . À l'intérieur, les voyageurs peuvent profiter d'un bain dans les sources chaudes ou encore du bar avec vue sur la montagne. Doté d'une salle de sport , l'établissement se situe à seulement 3 kilomètres du domaine skiable international de Niseko Annupuri. Une destination de rêve pour les amateurs de sports d'hiver.

Un palace 100% écolo

Le Kisawa Sanctuary est un luxueux resort écoresponsable. Il est situé sur l'une des îles les plus prestigieuses des Maldives au large de la côte sud du Mozambique. Un hôtel unique, doté d'une douzaine de bungalows de 370 mètres carrés chacun avec piscine privée. Inauguré en avril 2021, le complexe s'étend sur près de 300 hectares de plage et de forêt. Oiseaux rares, singes, crocodiles ou encore gazelles peuplent ce territoire unique. L'établissement mène une politique zéro déchet et met en valeur la cuisine locale à travers des légumes et fruits de saison pour l'ensemble de ses recettes.

Des suites de rêve en mer Égée

Des maisons blanchies à la chaux aux faux airs de villages mykoniens face à une mer Égée d'un bleu intense. Bienvenue au Kālesma Mykonos. Un palace de 25 suites et les deux grandes villas sur la baie d'Ornos avec une vue à 360° sur le paysage grec. Le palace, ouvert depuis le mois d'avril 2021, propose un décor minimaliste avec des matériaux d'origine locale, inspiré de l'architecture cycladique. Comptez 1.200 euros la nuit pour profiter de l'établissement.

Découvrez la Suite Royale au Liban, la plus grande chambre d'hôtel du monde Une suite placée sous le signe de la démesure. C'est au sein de l'hôtel Grand Hills de Broummana au Liban que se trouve la plus grande chambre d'hôtel du monde. 8.000 mètres carrés qui s'étendent sur 6 étages avec deux piscines. Une suite d'exception dont le prix est estimé à 80.000 euros… la nuitée . L'ensemble de la suite est entouré d'un jardin paysager mettant en valeur la nature libanaise. À l'intérieur, de nombreuses sculptures et un mobilier digne des palais des plus grands princes.

