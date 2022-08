Idée week-end en Espagne: (re)découvrez Séville

Prenez le temps de découvrir la capitale de l’Andalousie. crédit photo : Getty Images

La capitale de l’Andalousie se prête toujours autant au tourisme avec son mélange d’art chrétien et musulman. Une ville au carrefour des cultures dont le patrimoine architectural impressionne l’œil averti. Nos adresses.

Séville, mélange des cultures

C’est le cœur de l’Andalousie. 4e ville d’Espagne, Séville est la cité majestueuse qui a vu le départ de Christophe Colomb en 1492 pour le Nouveau Monde. C’est également la ville qui a accueilli l’Exposition universelle de 1992. La capitale de l’Andalousie (région autonome de l’Espagne) recèle de trésors à découvrir, qu’il s’agisse de l’Alcazar ou encore de la Giralda (l’ancien minaret de la grande mosquée almohade de Séville).

Il suffit de longer le Guadalquivir (fleuve espagnol) pour découvrir les monuments les plus fameux de la ville qui a su faire cohabiter durant des années la culture chrétienne et la culture musulmane. Des bâtisses colorées. Des patios couverts d’azulejos (carreaux ornés de motifs géométriques). Des jardins luxuriants et une ambiance festive et chaleureuse, Séville offre aux visiteurs un espace hors du temps mémorable.

Le célèbre Alcazar

Plus qu’une exposition, c’est à l’Alcazar qu’il faut se rendre à Séville pour en savoir plus sur l’art et la culture andalouse. Classé au Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco depuis 1987, l’Alcazar se compose d’un ensemble de palais et de patios construits et rénovés au fil du temps.

L’ex-résidence de Charles Quint et d’Isabelle la Catholique n’a pas pris une ride. Le bâtiment, construit au Xe siècle par le calife omeyyade Abd al-Rahman III, est imprégné des influences musulmanes de ses origines. La Reconquête marque également le lieu de son empreinte, et le mudéjar (art chrétien influencé par l’art musulman) fait de l’Alcazar une merveille architecturale. Prix: 11,50 euros .

Le Mercado Lonja del Barranco

Construit à l’initiative de Francisco Rivera, célèbre torero, le Mercado Lonja del Barranco est un très joli marché à l’ancienne où il est possible de s’arrêter sur chaque stand pour découvrir les saveurs de la région. Ouvert tous les jours de 10h à minuit et le vendredi et samedi jusqu’à 2h du matin, il a fait l’objet d’une rénovation récente et affiche désormais des allures de halle gourmande.

Situé en surplomb du Guadalquivir, on y déguste des croquettes, des brochettes, des tranches de charcuterie, du poisson sous toutes ses formes, ainsi que des fruits de mer. Les bars servent vin et cocktails à foison et il est également possible de savourer quelques glaces en dessert. La nourriture est servie sous la forme de tapas ou de raciones (portions) à partager dans une grande assiette.

À lire aussi:

Idée week-end: à Nice, respirez un parfum d’Italie

Idée week-end: 5 endroits où dormir dans les arbres

Idée week-end: visitez Toulouse pour voir la vie en rose