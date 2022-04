Idée week-end: Biarritz pour surfer sur la vague du farniente

Visitez Biarritz le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Blottie dans le golfe de Gascogne, la ville de Biarritz bénéficie d’un climat exceptionnel. C’est le lieu rêvé pour une escapade. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’impératrice Eugénie a transformé la petite ville en une station à la mode. De nombreux trésors d’architecture de la Belle Époque subsistent encore aujourd’hui, mais ce ne sont pas les seuls charmes de cette ville impériale.

Biarritz, une ville impériale

Au XIXe siècle, une petite fille nommée Eugénie de Montijo découvre un village de pêcheurs du nom de Biarritz. Des années plus tard, devenue l’épouse de Napoléon III, l’impératrice Eugénie se souvient de cet endroit de charme et en a fait son lieu de villégiature. Le village de pêcheurs devient alors ville de prestige. Biarritz est sacrée ville “la plus huppée de la deuxième moitié du XIXe siècle”. Bains de mer, climat, spectacles et bals amènent le gotha international à rejoindre le couple impérial.

À chacun son style de plage

Si vous êtes surfeur, débutant ou confirmé, la plage de la côte des Basques vous tend les bras. Plus simplement, vous pouvez venir y admirer ces acrobates de l’océan. Ce spot est un beach break . Cela signifie que les vagues se cassent sur un fond sableux, le rendant ainsi accessible aux novices. Selon les horaires, le spot peut devenir plus périlleux et laisser place aux surfeurs aguerris. C’est le cas à marée haute lorsque les vagues viennent se briser sur les rochers, rendant plus dangereuse la sortie de l’eau. En famille , la grande plage du Casino est accueillante avec ses tentes colorées et sa célèbre promenade. La plage du Port-Vieux est adorée par les enfants qui ont peur des vagues car elle possède une piscine naturelle. Quant à la plage du Miramar, c’est le lieu idéal pour les amateurs de tranquillité.

Le Port des pêcheurs, un charme authentique

Le port est un lieu incontournable ayant conservé son charme d’antan. Le Port des pêcheurs est né en 1780, mais ce n’est qu’en 1837 que fut construite la première digue de 7 mètres. Au début du XXe siècle, 300 pêcheurs étaient actifs. Aujourd’hui, il n’en reste qu’une poignée. Le 7 juin 1961, ce petit village dans la ville s’est proclamé commune libre et un certain folklore en a découlé. Vous pouvez vous promener parmi les petites maisons de pêcheurs dénommées les “crampottes” et parmi les bateaux anciens. C’est un lieu de réunion de la jeunesse qui aime venir y boire un verre à la nuit tombée. C’est aussi l’endroit idéal pour déguster des fruits de mer tout en admirant la vue en contre-plongée sur l’église Sainte-Eugénie.

Le marché des Halles et la pâtisserie Miremont, les saveurs du Pays basque

Véritable institution de la vie locale, les Halles regroupent une quarantaine de commerçants ayant pour philosophie commune “l’authenticité et le savoir-faire”. De la Halle aux poissons à la Halle centrale avec ses fleuristes, ses primeurs, ses fromagers, ses bouchers, ses boulangers et ses épiceries fines, c’est le lieu incontournable pour savourer et acheter les spécialités locales.

La pâtisserie Miremont est une autre institution locale. Le décor intérieur, tout en mosaïques et arabesques, et la vitrine alléchante sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 2006. Prenez le temps de vous arrêter pour un chocolat chaud accompagné d’un succulent gâteau basque.

Passez une nuit à l’Hôtel du Palais, un palace mythique L’Hôtel du Palais est un joyau emblématique de Biarritz surplombant l’océan Atlantique. Fondée en 1854, l’ancienne résidence impériale de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie vous attend pour une expérience mémorable. Si vous rêvez de luxe , la suite royale est faite pour vous. Avec son décor de style impérial, cet appartement offre une vue imprenable sur l’océan et une superbe terrasse privée. Si les chambres les plus simples sont accessibles à partir de 600 euros , il faut compter 6.000 euros pour s’endormir au son des vagues dans la suite royale.

