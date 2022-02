Google Arts & Culture, Cultureo… 5 applis d’art pour se cultiver

Découvrez notre top 5 des applications culturelles à télécharger. crédit photo : Getty Images

Découvrir les œuvres d’art et les musées du monde entier grâce à son téléphone portable, c’est possible. Tableaux de maîtres, sculptures, photographies sont désormais à la portée de tous. Cours d’histoire de l’art, anecdotes surprenantes, visites virtuelles: voici 5 applications à télécharger pour vous cultiver où que vous soyez.

1. Google Arts & Culture, la plus complète

Avec 7 millions d’œuvres et des partenariats noués avec les plus grands musées du monde, Google Arts & Culture est une vraie mine d’or. Grâce à la navigation par thèmes, vous aurez accès à des dossiers regroupant textes et vidéos, et vous pourrez même zoomer au cœur des œuvres. Les Pocket Galleries vous permettront de vous immerger dans un espace d’exposition grâce à la réalité virtuelle. À noter également les multiples fonctions numériques interactives comme Art selfie, qui permet de trouver son sosie pictural, et Art projector pour introduire, en taille réelle, un tableau de Van Gogh ou une reproduction de la grotte Chauvet dans votre salon.

Application gratuite.

2. Artips, des anecdotes insolites et passionnantes

Artips, c’est non seulement une newsletter envoyée 3 fois par semaine, mais également une application qui lève le voile sur les plus grands secrets de l’histoire de l’art grâce à des centaines d’anecdotes sur de grands musées, des artistes, œuvres ou monuments. De courts récits écrits par des historiens, guides et conférenciers qui vous permettront de vous cultiver de manière amusante.

Application gratuite. Version augmentée payante.

3. Cultureo, la plus didactique

Cette application propose des contenus extrêmement riches, articulés autour de thématiques empruntées à l’art, mais également à l’histoire et au cinéma . Disponibles sous format écrit avec des articles courts ou en version audible en mode podcast, ces décryptages accessibles et ludiques de 5 à 10 minutes vous permettront d’enrichir votre culture générale. Les plus: un quiz pour tester ses connaissances à la fin de chaque contenu, des recommandations littéraires et des bons plans culturels.

Application gratuite. Version premium 4,99 euros/mois.

4. Minitopo, pour les plus pressés

Minitopo est une application de micro-learning culturel destinée à tous les curieux. Une fois téléchargée, vous accédez à une bibliothèque de thématiques où il est question d’art, mais également de sciences, de voyages ou de gastronomie. Les «leçons» se présentent sous la forme de conversations par messagerie instantanée. Un texte dynamique agrémenté de photos pour apprendre sur tous les sujets.

Application gratuite. Version augmentée payante.

5. Street Art Cities, pour les amoureux d’art urbain

Les œuvres de street art habillent les murs du monde entier. Au quotidien ou en voyage, sélectionnez votre ville et déambulez dans les rues comme dans un musée à ciel ouvert à la découverte de pépites cachées. Pour chaque création, l’application vous propose de lire un petit texte explicatif sur l’œuvre et l’artiste.

Application gratuite. Version augmentée payante.

Smartify: le Shazam des œuvres d’art Vous vous demandez qui a peint ce tableau? De la même manière que Shazam reconnaît une musique , Smartify vous indique, à partir d’une simple photo, l’auteur, la date de création, l’histoire ou encore le lieu d’exposition d’une œuvre. Une application ingénieuse pour mettre l’art à la portée de tous!

A lire aussi:

Découvrez la maison de Zola dans les Yvelines: immersion garantie dans l’intimité de l’écrivain

Placer son argent dans une œuvre d’art sans dépenser une fortune

Musée d’Orsay, centre Pompidou, musée du Louvre… Yves Saint Laurent à l’honneur dans 6 musées parisiens