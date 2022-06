François Pinault s’offre la maison d’Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac)

La promenade du Clair de Lune à Dinard

La promenade du Clair de Lune est idéale pour contempler la beauté de la Côte d’Émeraude et de la Rance. Cette promenade aménagée serpente en bord de mer, de la plage du Prieuré à l’embarcadère de l’anse du Bec-de-la-Vallée. Vous y profiterez d’une superbe vue sur Saint-Malo et sur Saint-Servan. Vous y découvrirez également l’architecture singulière de Dinard et de ses superbes villas d’époque. La promenade est agrémentée d’une végétation méditerranéenne aux senteurs enivrantes qui donne un air de Côte d’Azur à ce petit paradis breton. En été, à la nuit tombée, sons et lumières animent la promenade.