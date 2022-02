Des places au Stade de France, des cours de cuisine ou encore un yacht… 5 idées cadeaux pour hommes pour la Saint-Valentin

Découvrez 5 idées cadeaux originales pour faire plaisir à l’élu de votre cœur. crédit photo : Getty Images

Choisir un cadeau qui plaira à tous les coups à l’homme de votre vie n’est pas une mince affaire. Découvrez 5 idées cadeaux originales qui feront des heureux.

Des cours de cuisine pour un cuisinier au top

Beaucoup d’hommes aiment se mettre derrière les fourneaux mais manquent de savoir-faire. Avec la vogue des émissions culinaires, nombreux Valentins rêvent de pouvoir épater leurs convives en confectionnant de délicieux repas. Offrir des cours de cuisine est donc une riche idée. Vous pourrez même en profiter en vous régalant des recettes de votre cuisinier en herbe.

Pour lui faire plaisir, vous avez l’embarras du choix. À l’école d’ Alain Ducasse , les futurs «chefs» évoluent dans un cadre grandiose qui met des étoiles dans les yeux. À Paris comme en province, l’Atelier des Chefs permet de tout apprendre, de la découpe au dressage des assiettes. L’École des Arts culinaires Lenôtre transformera votre amoureux en un pâtissier émérite.

Des places au Stade de France pour un supporter épanoui

Regarder les matchs de football ou de rugby affalé dans le canapé manque de charme? Alors faites plaisir à votre sportif en lui offrant l’e-carte cadeau du Stade de France. Simple d’achat et simple d’utilisation, la carte s’adapte à votre budget: vous pouvez acheter des montants fixes de 10, 20, 50 euros ou saisir le montant de votre choix. Ensuite, elle sera utilisable pour l’achat en ligne de billets de l’équipe de France de football, de matches du tournoi des 6 Nations, de tests-matches de rugby et pour tous les concerts. C’est la promesse pour votre Valentin de passer un bon moment sur les gradins du stade mythique entre copains ou avec vous.

Un cadeau à son nom parce qu’il est unique

Offrir un cadeau à son nom, voici un geste qui ne peut que le toucher. Vous avez le choix parmi une grande variété de produits. Offrez-lui le Journal Sportif de sa semaine de naissance dans un coffret luxueux marqué à son nom et orné du symbole de son sport préféré. La marque Le Slip Français propose des caleçons de qualité brodés à son nom ou à ses initiales. Vous pouvez aussi choisir une bouteille de bordeaux avec la mention sur l’étiquette «Aujourd’hui je t’aime depuis X jours». Du coffret de sommelier à la boîte de chocolats en passant par un coffret d’épices, vous trouverez une foule d’idées à faire personnaliser sur le site cadeaux.com .

Un moment de détente pour être à ses petits soins

Les hommes apprécient de plus en plus les massages et les soins beauté. Vous pouvez toujours lui acheter un bon cadeau dans votre institut préféré. Mais pour lui laisser le choix, rien de mieux qu’une box qui lui laisse la liberté de prendre rendez-vous. La Smartbox, dédiée aux soins au masculin, propose une large sélection de prestations allant du modelage du corps au soin du visage, en passant par la séance de hammam. Un pur moment de détente, seul ou en duo!

Pour ceux qui aiment le vélo

Le cyclisme est un sport qui a de nombreux fans et il génère des tas d’ idées de cadeaux . Pour ceux qui aiment se confronter à la difficulté de la route, le poster «100 Cols et Monts à grimper» contient 100 cases à gratter illustrant une large sélection de cols et de monts français. Avant l’ascension, le courageux sportif pourra gratter la case correspondante et découvrir, kilomètre par kilomètre, le profil du col qu’il va grimper.

Ceux qui préfèrent regarder que pratiquer adoreront l’affiche «Les légendes du Cyclisme» qui les plongeront dans la grande histoire des champions emblématiques. L’oiseau multifonctions est un kit d’outils de dépannage en forme d’oiseau qui ne prend pas de place et rend bien des services en cas de crevaison ou de saut de chaîne.

Enfin, le dico du cyclisme Allumer la chaudière promet des moments savoureux à découvrir ce que signifient les expressions comme «becqueter de l’aile» ou «avoir les lentilles sur la tirelire du rez-de-chaussée».

Idée de cadeau de luxe: offrez un yacht comme au cinéma Imaginez, vous invitez votre amoureux pour un petit séjour à Saint-Tropez et le soir de la Saint-Valentin, vous avez pris soin de réserver une table dans un des restaurants du port. Vous vous amusez à regarder les yachts qui sont amarrés devant vous, tout en remarquant qu’il reste un emplacement vide sur le quai. Tout à coup, un yacht se profile à l’horizon et s’avance vers le port. Votre Valentin est admiratif. Le superbe navire s’approche et commence la manœuvre d’amarrage quand l’équipage déplie une immense banderole au nom de votre bien-aimé. Il est certain qu’il va mettre un peu de temps à réaliser. Quand on sait que le prix d’un yacht tourne aux alentours du million d’euros le mètre, on comprend la surprise de l’heureux élu. Et si, cerise sur le gâteau, vous avez prévu l’hélicoptère sur le pont supérieur, rien ne manquera à la fête!

