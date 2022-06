Depeche Mode: une fortune estimée à 53 millions de dollars

Andrew Fletcher est mort le 26 mai 2022, à l’âge de 60 ans. crédit photo : Capture d’écran Instagram @depechemode

Décédé brutalement à l’âge de 60 ans, le cofondateur du groupe laisse derrière lui une formation meurtrie. Icône de la pop, Depeche Mode a su s’imposer au fil des décennies comme une figure majeure de la musique dès les années 1980.

Depeche Mode privé de son cofondateur

C’est le départ prématuré d’un grand nom de la musique. Andrew Fletcher, membre fondateur du groupe britannique Depeche Mode, est décédé prématurément à l’âge de 60 ans. Le claviériste iconique laisse derrière lui une épouse, deux enfants et plus de 100 millions de disques vendus dans le monde.

Ce n’est qu’en 1981 que le Depeche Mode dans sa forme actuelle se fait connaître du grand public. La formation est composée du claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, du chanteur et compositeur Dave Gahan, d’Alan Wilder et bien entendu de celui que l’on surnomme Fletch.

Depeche Mode trustera les charts britanniques dès le mois de juin de la même année avec son deuxième single New Life . En 1990, c’est l’explosion avec l’album Violator , encore considéré comme l’un des meilleurs du groupe. On y trouve de nombreux hits comme Personal Jesus et Enjoy the Silence . 10 millions d’exemplaires seront écoulés dans le monde, dont 4 millions seulement aux États-Unis . L’album restera pendant 4 semaines numéro 1 du top 5 France.

Une fortune de 53 millions de dollars

Le succès du groupe britannique fait également de lui l’un des plus riches de l’industrie musicale. En 2018, le magazine Forbes classait Depeche Mode à la 15e place des groupes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à l’époque à 53 millions de dollars .

La formation britannique est au fil du temps devenue incontournable et tout ce qui a trait à Depeche Mode possède une valeur unique. Lors d’une vente aux enchères parisienne organisée le 17 mai 2022 à Drouot par le cabinet d‘expertise Artpèges et la maison de vente Lemon Auction, on pouvait trouver dans le catalogue des costumes de scène ayant appartenu à Martin Gore, guitariste et compositeur du groupe, pour un prix de départ de 12.000 euros .

Andrew Fletcher, le gardien du groupe

L’album Spirit , 14 e et dernier album du groupe, restera celui sur lequel les fans peuvent encore entendre le talent d’Andrew Fletcher. Sorti en 2017, il s’était hissé numéro 1 des ventes dès la première semaine de sortie en France avec 135.000 copies . Cet album entrera probablement dans la légende du groupe.

Dans une interview donnée au magazine Electronic Beats en 2013, Andrew Fletcher disait de lui qu’il était “le grand type en arrière-plan, sans qui cette entreprise internationale appelée Depeche Mode ne fonctionnerait pas”. À la fois discret et efficace, le cofondateur du groupe avait su s’imposer comme étant l’âme de Depeche Mode et son meilleur gardien. La formation britannique va désormais devoir faire sans lui.

