De policière à Youtubeuse star, l'incroyable parcours de Natoo

Squeezie, Cyprien, Norman, Mcfly & Carlito... le palmarès des Youtubeurs français est dominé par des hommes. Première femme du classement avec 5,18 millions d'abonnés, Nathalie Odzierejko, alias Natoo séduit avec son humour décalé et ses parodies déjantées. Retour sur son étonnant parcours.

Une jeunesse en banlieue

Née en 1985, Nathalie Odzierejko grandit en banlieue parisienne avec sa mère, Ursula, qui apparaît régulièrement dans ses vidéos. Après son bac, elle choisit une fac de sport pour devenir prof d'EPS mais abandonne au bout d'un an. Utopiste, elle s'engage dans la police en 2007 pour «être utile à la société», et intègre les brigades de nuit des commissariats de Draveil et Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne (91). Confrontée à la réalité du terrain, la jeune femme déchante.

Les débuts sur YouTube

En 2010, elle découvre YouTube. Démoralisée par son métier de policière, elle crée sa chaîne en 2011 pour remettre du positif dans son quotidien. Elle publie des vidéos humoristiques où elle joue sur les clichés et n'hésite pas à se mettre en scène dans des parodies hilarantes. Au bout de cinq ans dans la police nationale, elle demande une mise en disponibilité pour se consacrer à YouTube.

Youtubeuse, humoriste, autrice, comédienne, chanteuse...

En 2012 elle rejoint Studio Bagel, une société de production composée d'un collectif d'humoristes parmi lesquels V, Kemar ou Monsieur Poulpe. Elle apparaît régulièrement dans Le Dézapping du Before et Le Before du Grand Journal jusqu'en 2015. La même année elle publie son premier livre, Icônne, une parodie des magazines féminins qui rencontre un joli succès. En 2017, elle anime l'émission Presqu'adultes avec Norman et Cyprien sur TF1, puis fait ses débuts au cinéma dans Le Manoir, un long-métrage de Tony Datis mêlant horreur et comédie. Les projets se multiplient, et l'une de ses chansons est adaptée dans le jeu vidéoJust Dance. Elle tourne par la suite dans la série Sam, toujours pour la première chaîne, et participe au doublage de Bob l'éponge et de Lego Batman, le film.

Dénoncer les clichés sexistes et encourager les filles à se lancer sur YouTube

Natoo séduit par sa joie de vivre, son humour décalé et ses vidéos mordantes. Les plus populaires, «La chanson des licornes» et «Je sais pas danser», totalisent respectivement 28 et 44 millions de vues. Sous une apparente légèreté, elle n'hésite pas à s'attaquer à des thèmes de société comme le célibat ou les règles et à dénoncer les injonctions faites aux femmes en matière de mode et de beauté. Elle s'en donne à cœur joie sur sa deuxième chaîne YouTube, Le petit monde d'Eglandine, où elle parodie les tutos maquillage des youtubeuses beauté. Objectif: donner confiance en elles à ses abonnées et les encourager à se lancer à leur tour.

