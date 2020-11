Nouveau Call of Duty : à quoi faut-il s'attendre ? (Crédits photo : Shutterstock)

Le dernier Call of Duty, intitulé Black Ops Cold War est l'un des jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année 2020. Ce jeu de tir à la première personne est devenu un incontournable, l'un des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Le dernier opus de la saga se déroule en pleine Guerre Froide et offre des sensations de jeu nerveuses et intuitives, comme tout bon Call of Duty.

Call of duty, un univers de plus

La sortie de Call of Duty : Blak Ops Cold War est prévue pour le 13 novembre 2020 (60-80 euros). La franchise Call of Duty c'est plus de 300.000 exemplaires vendus. Autant dire que le dernier né est ultra scruté.

Ce dix-septième volet transporte les joueurs sur les théâtres d'opérations de la Guerre froide, faisant ainsi suite au Call of Duty : Black Ops de 2010. L'histoire se déroule dans les années 80 avec la CIA montant une équipe spéciale pour traquer un agent opérationnel soviétique. Avec un univers réaliste et un arsenal d'époque, le saut dans le temps est réussi.

Une communauté écoutée

Deux ans après la sortie de Call of Duty : Modern Warfare, le nouvel épisode de la saga se laisse découvrir à travers des teasers vidéos et les essais des versions alpha et beta. Les studios communiquent sur les nouveautés, avec un champ de vision ajustable sur console, une fonctionnalité jusqu'alors réservée au PC.

Le marquage des ennemis en mode multi-joueurs semble aussi répondre à l'attente de la communauté. Cette dernière a déjà remarqué que le « time to kill » est légèrement plus élevé que l'opus précédant, laissant plus de temps à l'ennemi pour répliquer.

Une phase beta en cours

L'impatience monte dans les rangs des fans. Une phase alpha de découverte s'est déjà terminée, et c'est la phase beta qui est actuellement en cours. Jusqu'au 19 octobre 2020, les joueurs (en priorité, ceux qui l'ont précommandé) ont pu tester le jeu dans sa version presque finale: arpenter les différentes cartes, essayer quelques uns des 5 modes de jeu, personnaliser ses armes, découvrir la carte Joker. Les studios ont pris en compte les avis des testeurs pour des modifications de dernières minutes avant la sortie ou pour de futures mises à jour.

Retour aux sources, ou retour en arrière ?

Les habitués de la licence retrouveront leurs repères sans problème, avec une prise en main rapide et musclée. Les nostalgiques des premiers opus apprécieront tout particulièrement le retour du « 3-lane design », un agencement de carte permettant des affrontements super nerveux. En revanche, grosse perte d'interactivité avec l'environnement : il n'est plus possible d'ouvrir ou fermer une porte, de stabiliser son arme sur les surfaces. Cela risque d'en frustrer plus d'un.

