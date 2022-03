Ces pièces de deux euros qui valent de l’or

La France dévoile une nouvelle pièce de 2 euros

Selon les chiffres de la Banque de France, les pièces de 2 euros sont les plus présentes dans le système monétaire national: en 2020, sur l’ensemble des pièces émises (soit une valeur de 3,78 milliards d’euros au total), 52,3% étaient des pièces de 2 euros. À l’occasion du 20ème anniversaire de la mise en circulation de l’euro, et de la présidence française de l’UE, une nouvelle pièce de 2 euros a été mise en circulation le 1er janvier 2022. Frappée dans l’usine de la Monnaie de Paris située à Pessac (Gironde), elle associe un chêne, symbole de force, et un olivier, symbole de paix. Les deux arbres sont placés devant un hexagone. Leurs racines se situent entre les lettres «R» et «F» (pour République Française), et leurs branches rejoignent les douze étoiles présentes sur le drapeau européen.