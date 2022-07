Budget, box-office, nombre d’entrées: la saga Jurassic Park en 6 chiffres

Savez-vous lequel des six films de la saga crédit photo : Capture d’écran @jurassicworld

Savez-vous lequel des six films de la saga Jurassic Park a eu le plus de succès au box-office? Combien de spectateurs français ont tremblé devant le premier opus en 1993? Quel est le budget de production le plus élevé? Alors que Jurassic World : Le Monde d’après poursuit sa carrière au cinéma, voici 6 chiffres fous sur l’une des franchises les plus populaires du grand écran.

1,6 milliard de dollars de recettes pour Jurassic World

Sorti en 2015, le quatrième opus est celui qui a connu le plus grand succès en salles. Deux autres films ont dépassé la barre du milliard de dollars: Jurassic World: Fallen Kingdom , sorti en 2018 ( 1,3 milliard de dollars ), et le tout premier, Jurassic Park ( 1,045 milliard de dollars ). En queue de peloton, on retrouve Jurassic Park III avec “seulement” 365 millions de dollars . Dernier en date, Jurassic World: Le Monde d’après totalise déjà plus de 800 millions de dollars de recettes.

215 millions de dollars de budget

Si Jurassic World est le film qui a rapporté le plus d’argent, c’est aussi celui qui en a coûté le plus: 215 millions de dollars de budget selon le site The Numbers. C’est plus du double de Jurassic Park III , qui n’avait coûté “que” 93 millions de dollars , et plus du triple du premier film, produit avec 63 millions de dollars . Les deux derniers longs-métrages, Jurassic World: Fallen Kingdom et Jurassic World: Le Monde d’après , ont un budget respectif de 170 et 165 millions de dollars .

6,7 millions d’entrées pour Jurassic Park

Le film original de Steven Spielberg demeure à ce jour le plus vu de la saga. 6,7 millions de Français ont découvert les dinosaures sur grand écran. La suite, Le Monde perdu , a attiré 4,8 millions de spectateurs. L’engouement s’est tari avec le troisième opus (2 millions d’entrées), avant de repartir en hausse pour Jurassic World , vu par 5,1 millions de cinéphiles dans l’Hexagone. Au 5 juillet 2022, Jurassic World III totalisait 2,8 millions d’entrées.

2 millions de dollars pour les droits du livre

Les deux premiers films sont basés sur les romans de Michael Crichton. Plusieurs studios voulaient en acquérir les droits pour porter l’histoire à l’écran: Warner Bros, qui projetait de confier le projet à Tim Burton, Fox ou encore Columbia. Au final, Michael Crichton a accepté l’offre du tandem Universal/Spielberg.

23 milliards de dollars pour créer Jurassic Park

Selon un calcul dévoilé par le site Hitek, il faudrait pas moins de 23 milliards de dollars pour construire le parc d’attractions au cœur de l’intrigue. Achat d’une île au Costa Rica, financement des recherches pour recréer les dinosaures, construction des laboratoires, des infrastructures et des cages… À quoi s’ajouteraient 11 milliards de dollars annuels pour l’entretien des équipements et l’alimentation des animaux. Pas étonnant que John Hammond dise avoir “dépensé sans compter”.

100.000 dollars pour une cage de vélociraptors

La cage des vélociraptors que l’on voit dans la scène d’ouverture du premier Jurassic Park a été mise aux enchères sur eBay en 2014 par Theme Park Connection, une entreprise spécialisée dans les accessoires de cinéma . L’annonce précisait qu’elle était proposée avec une reproduction de vélociraptor. Un collectionneur suisse aurait emporté la mise, avec une enchère à 100.000 dollars .

Un squelette de dinosaure adjugé à 12 millions de dollars Un squelette de dinosaure a atteint 12,4 millions de dollars (frais inclus) lors d’une vente organisée par Christie’s à New York en mai 2022. Baptisé “The Raptor”, ce squelette de Deinonychus antirrhopus est constitué de 126 os fossilisés et mesure plus de 3 mètres de long. Si le Deinonychus antirrhopus a inspiré le vélociraptor de Jurassic Park , il s’agit en réalité de deux espèces différentes (les scénaristes ayant pris quelques libertés avec la vérité scientifique). Le record de prix pour un squelette de dinosaure est détenu par un Tyrannosaurus Rex vendu 31,8 millions de dollars en 2020. La même année, un squelette de tricératops de 8 mètres de long baptisé “Big John” a été adjugé à 6,6 millions d’euros chez Drouot, à Paris.

À lire aussi:

Avatar, Avengers, Titanic… Les 5 films les plus rentables de tous les temps

Quand aventure et science-fiction s’invitent en entreprise