Bientôt des smartphones caméléons?

À l'heure où le marché des smartphones est complètement saturé par la concurrence, les marques doivent rivaliser de créativité pour proposer quelque chose de neuf et se démarquer de leurs rivaux. Hormis leur épaisseur et des caméras ultra-performantes, les smartphones changeant de couleur semble être la nouvelle tendance que certains fabricants souhaitent proposer aux utilisateurs. Ces smartphones encore inédits seront plus attrayants extérieurement et pourront changer de couleur grâce à un simple bouton.

Smartphones caméléons

S'il s'agit d'une nouvelle conception ce n'est pas véritablement une invention. Le modèle «Concept One» du fabricant OnePlus avait déjà cette capacité lors de son apparition sur le marché l'an dernier. En effet, cet appareil incorporait du verre électrochrome pouvant changer de couleur. Grâce à son partenariat avec le constructeur automobile McLaren OnePlus a pu exploiter l'idée du verre électrochrome. En effet, l'une des voitures de la marque, la voiture de sport 720S, est dotée d'un panneau de toit en verre capable de contrôler la réflexion de la lumière. Ainsi, les fenêtres se confondent parfaitement avec la carrosserie lorsque cette dernière est complètement assombrie. Toutefois, l'entreprise OnePlus n'est pas la seule à avoir trouvé l'idée intéressante. Fin 2020, la marque chinoise Nubia a dévoilé le «Red Magic». Cette nouveauté utilise aussi cette technologie.

Une fonctionnalité déjà intégrée à plusieurs «prototypes»

Pour le moment rien ne confirme la possibilité d'étendre dès cette année, cette nouvelle technologie de changement de couleur à de nombreux smartphones. Cependant l'entreprise chinoise Vivo l'avait présentée dès septembre 2020. Depuis, la marque développe ce nouveau prototype de smartphone dont le dos en verre change de couleur de manière unique, en passant comme par magie d'une teinte à l'autre. Pour le moment, la couleur passe seulement de l'argent au bleu.

En revanche, chez OnePlus cette nouvelle technologie semble dépasser la simple esthétique. Elle permet de doubler le filtrage des caméras arrière et procure ainsi un meilleur contrôle de l'exposition à la lumière. L'utilisation de cette technologie par OnePlus sur son modèle «Concept One» vise donc à doubler en tant que filtre les caméras arrière, pour assurer un meilleur contrôle de l'exposition dans les scènes lumineuses. La technologie est d'autant plus innovante qu'elle permet aux utilisateurs de prendre des photos beaucoup plus belles, plus nettes et plus claires, même sous une forte lumière. La preuve est faite qu'il existe des raisons pratiques d'utiliser du verre électrochrome sur les téléphones.

Dans une vidéo publiée sur Weibo, le Twitter chinois, la marque Nubia a présenté le «Red Magic». Il arbore deux bandes de panneau à l'arrière. Sur simple pression d'un bouton, celles-ci peuvent passer d'opaques à transparentes, laissant entrevoir les entrailles de l'appareil. Il suffit juste de réappuyer sur le même bouton pour faire revenir le téléphone à la normale.

Selon le leaker chinois Digital Chat Station, d'autres sociétés comme Oppo seraient également en train de travailler sur cette technologie. L'objectif est de pouvoir l'utiliser sur des smartphones qui sortiront d'ici la fin de l'année. D'autres entreprises pourraient rejoindre Nubia, Vivo et OnePlus dans le domaine du verre à changement de couleur.

Du verre électrochromique qui change de couleur

Le verre électrochrome (également appelé verre intelligent ou verre dynamique) est un verre qui se teinte électroniquement. Depuis quelque temps déjà, il est utilisé dans la construction pour des fenêtres, des verrières, des façades et des murs-rideaux. Le verre électrochrome peut être contrôlé de façon automatique ou directement par les occupants d'un bâtiment. Il est fortement apprécié pour sa capacité à améliorer le confort, à faire entrer un maximum de lumière naturelle et à offrir une vue sur l'extérieur. De plus, il réduit les coûts énergétiques et offre une plus grande liberté de création aux architectes.

Sur le plan technique, il s'agit d'un panneau composé par de l'oxyde d'indium-étain qui est un excellent matériau pour installer des électrodes transparentes. Appliqué sur la surface du verre, il permet d'amener l'électricité à basse tension. Cela entraîne le changement de composition des molécules et par conséquent des couleurs. Comme l'explique le fabricant Vivo, si ce verre électrochrome est déjà utile pour modifier la teinte du dos d'un smartphone, à l'avenir, il peut devenir très pratique pour toutes les notifications, avec un changement de couleur lors des messages et des appels, ou bien lorsqu'une alarme ou un rappel est déclenché.

Grâce à l'utilisation du verre électrochrome, les fabricants peuvent se lancer sur le marché des smartphones dits «neutres». En ayant la possibilité de changer l'apparence de son appareil un nombre infini de fois, l'utilisateur choisira la couleur qui correspond le mieux à ses besoins. Et bonne nouvelle, les consommateurs ne seront bientôt plus cantonnés à un seul choix chromatique.