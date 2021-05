Atari crée un hôtel dédié aux jeux vidéo

L'éditeur de jeux vidéo Atari vient de signer un accord de licence avec le groupe de construction ICICB pour lancer des hôtels dédiés aux jeux vidéo à Dubaï, à Gibraltar et en Espagne crédit photo : Shutterstock

L'éditeur de jeux vidéo français veut lancer des complexes hôteliers partout dans le monde. Ces établissements mettront le jeu vidéo au centre de tout. La firme s'apprête à prendre un virage autre que vidéoludique pour les décennies à venir, sans pour autant abandonner ses titres phares.

Des hôtels pour gamer en tout genre

Des hôtels à la sauce vidéoludique. C'est le projet de l'éditeur français de jeux vidéo Atari qui vient de signer un accord de licence avec le groupe ICICB. L'objectif? Construire à Dubaï ou encore à Gibraltar des hôtels de luxe dédiés au jeu vidéo. Les premiers établissements devraient ouvrir leurs portes en 2023. À l'intérieur, la marque pionnière du jeu vidéo compte miser sur les 200 titres de légende qu'elle a produits dont Pong, Pac-Man ou encore Space Invaders. Salle de e-sport, aire de jeux Atari, mais aussi des espaces de coworking, salles de réunion, bar, cinéma, et même boulangerie seront réunis au sein de ces établissements. Pour Atari, l'ambiance se veut à la fois "décontractée et originale" pour attirer une clientèle aussi bien familiale que professionnelle.

Un levier économique

Cette décision d'Atari confirme le virage pris par l'acteur historique du monde vidéoludique. Déjà en 2020, un premier contrat d'accord de licence avait été signé avec True North Studio, un promoteur immobilier américain. Ce dernier compte ouvrir des hôtels jeux vidéo dans huit villes américaines: Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, Phoenix, San Francisco, San José, et enfin, Seattle. Le chantier de l'établissement de Phoenix a d'ailleurs déjà démarré. Il sera situé en banlieue, près du campus Woz U.

Pour Atari, ces opérations ont un double intérêt. Le premier: redonner un peu de splendeur à la marque, dépassée depuis longtemps par Microsoft, Sony ou encore Nintendo. Le second: générer des revenus financiers importants. Atari touchera environ 5% des revenus dégagés par les hôtels une fois mis en exploitation.

Le Atari du XXIe siècle

L'entreprise est en pleine stratégie de diversification de ses activités autour de deux branches. La première, Atari Gaming, est chargée de l'activité vidéoludique et de gérer l'ensemble des licences que possède la marque. Son objectif pour les années à venir est non seulement d'investir davantage le mobile avec des jeux free-to-play, mais également de moderniser certains classiques de la firme pour les mettre en vente sur console de jeux et PC. La seconde, Atari Blockchain, l'autre filiale de l'entreprise sera chargée d'explorer l'univers de la blockchain et de développer une cryptomonnaie à intégrer à l'univers de la marque. Voilà de quoi offrir un second souffle à cette légende du jeu vidéo.

Pong, Pac-Man, Space Invaders... ces jeux cultes créés par Atari Si Atari est en passe de changer un grand nombre de ses activités, la firme a longtemps été le synonyme de succès vidéoludiques avec des jeux vidéo ayant marqué le genre à commencer par Pong, dans les années 1970. Inspiré du tennis de table, il s'agit d'un des premiers succès du jeu vidéo avec 8.000 bornes vendues l'année suivant sa sortie et 40 millions de dollars de chiffre d'affaires engrangés dès 1975. En 1980, Atari a la bonne idée d'adapter un succès japonais sur son Atari 2600: Space Invaders. Un shoot'em up fixe en 2D qui sera associé à la marque à tout jamais. Tout comme Pac-Man en 1982 ou encore Asteroids. Ces légendes sont devenues de véritables objets de collection pour les fans. La première impression du Space Invaders de 1981 pour Atari 2600 se négocie aujourd'hui autour de 5.000 euros.

