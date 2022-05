Aide aux devoirs, comment accompagner efficacement mes enfants ?

L'aide aux devoirs ne doit pas être un mauvais moment à passer pour l'enfant. Pour que son apprentissage se passe dans les meilleures conditions, il est vital qu'il puisse se sentir à son aise et surtout désireux de réviser ses leçons et faire ses exercices. Voici quelques conseils pour soutenir vos enfants afin qu'ils tirent le meilleur parti de leurs devoirs.

S'adapter au rythme de l'enfant

Bon nombre de parents sont tentés d'imposer une pédagogie parfois vieillotte et aux résultats douteux. Si une bonne méthodologie est en mesure d'apporter à votre enfant un bon cadre, il faut aussi tenir compte de ses préférences pour entretenir sa motivation. Peut-être que votre enfant aime commencer par réviser les matières qu'il préfère le plus ou au contraire par celles qu'il préfère le moins, afin de s'en débarrasser. Qu'importe l'ordre, tant qu'il est assidu ! Aussi, certains enfants veulent faire leurs devoirs tout de suite après être rentrés de l'école alors que d'autres demandent de faire une petite pause avant de s'y remettre. Ne soyez pas trop rigide et votre enfant vous le rendra ! Chacun est différent et ses désirs sont rarement un caprice, à condition toutefois que vous lui ayez expliqué l'importance de faire ses devoirs !

S'adapter au rythme de l'enfant

Organiser un environnement sain

Il est aussi important de lui organiser un environnement sain, c'est-à-dire de lui réserver un coin à lui, de préférence en aménageant un coin bureau dans sa chambre et de couper tout élément extérieur qui pourrait le déranger. Toutefois, peut-être qu'un petit fond musical pourrait au contraire s'avérer précieux pour sa concentration. Sans vous montrer non plus trop laxiste, écouter les souhaits de votre enfant ne peut qu'améliorer votre accompagnement aux devoirs.

Autre point important, si vous vous êtes engagé à l'aider, assurez-vous d'être en mesure de vous rendre disponible et de pouvoir être présent à ses côtés sans devoir répondre au téléphone, accorder de l'attention à ses frères et sœurs, ni faire quelques tâches relatives à la maison.

Faire preuve de bienveillance

Être sévère n'est pas la bonne méthode pour accompagner efficacement son enfant, même si un peu de fermeté est bienvenue, surtout si votre enfant a tendance à être dissipé. S'il est essentiel qu'il comprenne que les devoirs ne sont pas une séance de jeu et que cela demande un peu de sérieux, apprendre de manière ludique est parfois la meilleure des solutions pour retenir de nouvelles connaissances. En tout cas, le rôle d'un parent est de soutenir son enfant. Il a quelques faiblesses dans une matière ? Essayez de cerner le cœur du problème. Il ne comprend pas un énoncé ? Expliquez-lui différemment. Il dit être fatigué ? Peut-être qu'il l'est vraiment ! Pour progresser, un enfant doit sentir qu'il est capable. Si vous le rabaissez ou le grondez parce qu'il échoue, il risque même de développer une certaine réticence à tout ce qui touche à l'école. En revanche, si vous êtes bienveillant, il gagnera en confiance en soi et en motivation. Peut-être aussi qu'il a simplement besoin de plus de temps pour comprendre et faire son exercice, auquel cas apprenez à vous montrer patient et à ne pas intervenir. Faire ses devoirs à sa place peut sur le moment représenter un gain de temps et un soulagement mais le desservira à la longue.

Faire preuve de bienveillance

Être à son écoute et lui laisser de l'autonomie

Tous les enfants n'aiment pas forcément être accompagnés, du moins pas nécessairement par leurs parents. Certains auront d'ailleurs davantage de facilité à être proactifs si l'aide aux devoirs est dispensée par une personne tierce. Il n'est pas toujours évident de jongler entre la casquette de “parent cool”, “professeur”, “confident” et avec toute la panoplie de rôles que les parents peuvent endosser. D'ailleurs, si votre enfant rechigne à effectuer ses exercices ou s'il semble totalement désintéressé de l'école à la maison, c'est peut-être parce que vos méthodes ne lui conviennent pas ou qu'il ressent une certaine gêne à les faire avec vous. Si c'est le cas, aucune raison de vous inquiéter. Tous les parents n'ont pas la fibre pédagogique ni la bonne synergie avec leurs enfants dans l'accompagnement aux devoirs. Il suffit de faire appel à un professeur particulier. De plus, si votre enfant est studieux et autonome et s'il préfère travailler avec ses camarades de classe, laissez-lui cette possibilité. Tant qu'il est épanoui et qu'il affiche de bons résultats scolaires, peu importe les méthodes !

L'apprentissage ne passe pas que par les devoirs...

Il est important de se rappeler que l'apprentissage ne se fait pas seulement à l'école ou pendant les devoirs. Les enfants ont de nombreuses occasions d'apprendre ce qui leur sera utile durant toute leur vie en dehors de la classe et, en tant que parent, vous pouvez à chaque instant jouer un rôle important dans l'éducation de votre enfant. Apprendre les bases des mathématiques peut se faire en les faisant participer aux courses, à la cuisine voire en leur donnant leur argent de poche. L'orthographe et la grammaire en lisant des revues, des magazines, des notices ou simplement des pancartes. Prendre la peine de sensibiliser son enfant à la culture générale et profiter des gestes simples du quotidien pour parfaire ses connaissances est aussi un moyen comme un autre, de l'aider à faire ses devoirs. Plus il sera éveillé, moins il aura de difficultés à l'école ou du moins à apprendre de nouvelles choses.

L'apprentissage ne passe pas que par les devoirs...

A lire aussi :

École en forêt: de quel bois je m'éduque

Friluftsliv: la recette norvégienne du bonheur?

Lecture : 5 abonnements à offrir à nos enfants