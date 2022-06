45 ans après sa mort, Elvis continue de rapporter des millions de dollars

Le King continue de rapporter beaucoup d’argent. crédit photo : Capture d’écran Instagram @elvis

Près de 45 ans après son décès, le 16 août 1977, Elvis Presley continue de rapporter beaucoup d’argent. Disques, produits dérivés, hôtel, biopic: le King est une vraie cash machine.

Au moins 600 millions de disques vendus

Elvis Presley détient le record de l’artiste solo ayant vendu le plus de disques, avec des estimations allant de 600 millions à 1 milliard de copies. Le public achetait relativement peu d’albums à l’époque, et la majorité de ces ventes concernent des singles. Le King a obtenu quatre-vingt-deux disques d’or au cours de sa carrière. 18 de ses titres se sont placés en tête des charts américains, où ils sont demeurés durant 80 semaines au total.

Si Elvis est toujours très écouté en streaming et qu’il continue à vendre des disques 45 ans après sa mort, ses héritiers ne touchent que très peu de royalties. En effet, en 1973, son manager, Tom Parker, a conclu un accord portant sur la cession de l’intégralité du catalogue de la star (soit plus de 1.000 titres) à Authentic Brands Group pour 5.4 millions de dollars . Cette décision a été motivée par les difficultés financières de l’artiste. Il dépensait énormément et accumulait les dettes. Elvis Presley ne possédait donc les droits que d’une poignée de chansons.

Au mois d’avril 2022, Universal Music a annoncé qu’elle allait désormais administrer le catalogue d’Elvis Presley auprès d’Authentic Brands Group. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été dévoilées. Ce rapprochement tombe à point nommé à l’approche de la sortie du biopic consacré à la star, en salle depuis le 24 juin (le 22 juin dans l’Hexagone).

La fortune du King estimée entre 400 et 500 millions de dollars

À la mort d’Elvis Presley en 1977, sa fille unique, Lisa-Marie, n’a que 9 ans. Sa mère, Priscilla, ex-épouse du chanteur, supervise les intérêts de la jeune fille, jusqu’à ce qu’elle puisse disposer de la fortune de son père à ses 25 ans. Sommée de payer 10 millions de dollars à l’administration fiscale, confrontée à des frais d’entretien très élevés pour la maison de l’artiste, Graceland ( 500.000 dollars par an), Priscilla Presley décide de la transformer en musée en 1982.

En 1993, lorsqu’elle atteint 25 ans, Lisa-Marie Presley prend la tête du trust Elvis Presley Enterprises (EPE), qui gère la succession de son père. En 2005, elle vend 85% des parts d’EPE à CKX, une entreprise déjà propriétaire de l’émission American Idol .

En 2011, CKX est vendue à un fonds d’investissement. Celui-ci revend ses droits d’exploitation à Authentic Brands Group deux ans plus tard pour 145 millions de dollars . La fortune d’Elvis Presley s’élèverait aujourd’hui entre 400 et 500 millions de dollars .

23 millions de dollars de revenus en 2020

Elvis Presley a été l’un des premiers à créer une gamme de produits dérivés à son image. On estime qu’en 1957, le merchandising rapportait déjà 55 millions de dollars . Une vraie fortune pour l’époque. Selon le magazine Forbes , le King est la cinquième célébrité décédée à avoir gagné le plus d’argent en 2020, avec 23 millions de dollars . Ce montant est probablement sous-estimé.

En mars 2020, le magazine Rolling Stone se demandait si l’intérêt envers Elvis Presley allait perdurer. Il citait une étude de Forbes affirmant que les revenus générés par le chanteur avaient reculé de 30% en 10 ans, passant de 60 à 40 millions de dollars annuels. La vente aux enchères d’objets ayant appartenu à la star n’aurait rapporté “que” 1,5 million de dollars en 2019, contre 4 millions de dollars deux ans plus tôt.

Joel Weinshanker, directeur associé d’Elvis Presley Enterprises, se montre confiant. Selon lui, les revenus ont continué à progresser durant la pandémie de Covid et, en 2019, la vente de souvenirs et de produits dérivés a rapporté plus de 12 millions de dollars , rien qu’à Graceland.

Entre 77 et 196 dollars pour visiter la demeure d’Elvis Presley

Elvis Presley a acheté la propriété de Graceland, à une quinzaine de kilomètres de Memphis, en 1957, grâce aux revenus générés par son premier disque d’or, Heartbreak Hotel . Il l’aurait payée 102.500 dollars (ce qui équivaudrait à plus de 900.000 dollars actuels.)

La maison a été ouverte au public en 1982. Entre 500.000 et 700.000 fans font le déplacement chaque année. Cela place Graceland en seconde position des demeures les plus visitées des États-Unis , derrière la Maison Blanche. À la fin des années 1980, elle générait un chiffre d’affaires de 15 millions de dollars par an. Depuis son ouverture au public, elle aurait accueilli plus de 20 millions de visiteurs. On estime que le lieu rapporte au moins 150 millions de dollars à la ville de Memphis chaque année.

Pour la visiter, il vous en coûtera au minimum 77 dollars . Vous découvrirez le rez-de-chaussée de la maison, la garde-robe de la star, la pièce où sont conservées ses récompenses, ses voitures ou encore ses avions. Grâce à l’Ultimate VIP Tour ( 196 dollars ), vous effectuerez la visite en petit groupe accompagné d’un guide, et vous bénéficierez de multiples avantages: exposition et salon réservés aux VIP, repas au restaurant Elvis Presley de Memphis…

The Guest House at Graceland: 211 dollars pour dormir dans une chambre inspirée de l’univers du King Pour encourager les visiteurs venus du monde entier à aller encore plus loin dans leur découverte de l’univers du King, ses héritiers ont acheté et rénové un premier hôtel à proximité de Graceland. Baptisé Heartbreak Hotel, d’après l’un des titres de l’artiste, il a ouvert ses portes en 1999. Il a fermé en 2016, pour être remplacé par un hôtel de luxe, The Guest House at Graceland. L’établissement comporte 450 chambres et 20 suites dont la décoration a été supervisée par Priscilla Presley. Les tarifs vont de 211 dollars pour une chambre Deluxe à 409 dollars pour une suite.

