3 méthodes alternatives pour voyager autrement

Voyager en bateau, à vélo ou en train de manière écoresponsable. C'est l'une des tendances qui se dessine pour cet été 2021. Les solutions pour voyager autrement et pratiquer un tourisme plus vertueux se multiplient à l'aide des plateformes.

Louer un bateau pour fendre les mers

Voiliers, semi-rigides, bateaux à moteur, catamarans... Explorer les mers à bord de son propre navire n'a jamais été aussi simple grâce à la location de bateaux entre particuliers. Comme sur Airbnb pour un logement, il est désormais possible de louer depuis son smartphone un bateau pour quelques jours sur des plateformes comme Click and Boat. Les justificatifs et l'ensemble des contrôles techniques nécessaires au bateau pour naviguer sont recueillis par la plateforme et le client n'a plus qu'à réserver. Sauf mention contraire indiquée sur le descriptif du bateau, le carburant et les frais de port ne sont jamais inclus dans le prix de la location affichée sur le site, ce qui peut représenter un investissement important. Par exemple, la location d'un catamaran Rapier 400 Cabriolet pour une journée est de 957 euros hors carburant et frais de port du côté de Marseille.

S'émerveiller grâce au slow train

C'est l'une des nouvelles tendances depuis la pandémie: le slow train. Il s'agit de voyager en train uniquement à travers des petites lignes de TER. Popularisé en 2019 par l'ouvrage de Juliette Labaronne, Slow train: 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature, le slow train remet à l'honneur quelques-uns des grands circuits ferroviaires ayant fait les grandes heures du train comme le Cévenol qui fête ses 150 ans. 5 heures de train pour découvrir un cadre unique en allant de Clermont-Ferrand à Nîmes à travers les Cévennes. Autre destination plus courte, mais tout aussi réjouissante, le trajet qui va de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, les voyageurs passent de la mer à la montagne ou aux pâturages verts du Pays basque sur 58 minutes de trajet.

Pédaler dans toute la France grâce au cyclotourisme

De plus en plus populaire depuis l'apparition de la Covid-19, le tourisme à vélo est également un moyen de voyager en France, voire en Europe selon les restrictions sanitaires. Entre les voies vertes et autres petites routes à la campagne, il y a de quoi découvrir sur son vélo. C'est le cas par exemple de la vélo-voie verte du canal des Deux-Mers dans le Tarn-et-Garonne. 800 kilomètres permettant de rallier Royan à Sète. Un chemin ponctué d'écluses et ombragé de platanes, idéal en été au moment des fortes chaleurs. Reste à investir dans un bon deux roues et à ne pas oublier son kit de réparation en cas de problème sur la route.

Opter pour l'écotourisme

Des nuits en chambre d'hôtes bio. Un week-end dans une cabane dans les arbres. Ou encore un séjour d'une semaine en éco-gîte avec randonnée accompagnée. Pour voyager durable et autrement, l'écotourisme est l'une des solutions les plus en vogue. Défini en 1992 par la Société internationale d'écotourisme comme «une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales», il prend au fil des années de plus en plus de poids en France. C'est notamment le cas en Bretagne, l'une des destinations vertes les plus connues du territoire avec près d'une vingtaine de stations vertes (Saint Aignan, Silfiac et Cléguérec...) et une trentaine de plages pavillon bleu.

Le woofing pour voyager en travaillant Voyager longtemps sans avoir un gros budget peut paraître impossible. Pourtant, avec le woofing, les aventuriers amateurs peuvent partir plusieurs mois avec un petit budget. Le principe est simple: le voyageur est nourri et logé gratuitement. En échange, il réalise quelques travaux dans la maison ou sur une exploitation agricole. Il peut même être parfois rémunéré dans le cadre de son activité. L'hôte s'engage également à laisser assez de temps libre à son woofeur pour qu'il puisse paisiblement visiter la région. Ce style de voyage s'adresse tout particulièrement à celles et ceux ayant le temps et souhaitant partir et découvrir une région plusieurs mois. Car au-delà du travail manuel, l'idée est de s'immerger pleinement dans un nouvel environnement.

